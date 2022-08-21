На сборы ребенка в школу среднестатистический самарец потратил почти на 20% больше

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На сборы ребенка в школу среднестатистический житель мегаполиса потратил почти на 20% больше, чем год назад. Дороже всего подготовка к учебному году обходится в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 9000 родителей школьников из городов-миллионников.



В среднем расходы на покупку необходимых школьнику вещей и канцелярских принадлежностей по сравнению с прошлым годом возросли в городах-миллионниках на 18%. Больше всего на подготовку ребенка к новому учебному году сегодня тратят в Москве (в среднем 14300 руб.), Санкт-Петербурге (13100 руб.) и Екатеринбурге (12000 руб.), самые скромные бюджеты — в Волгограде (10200 руб.), Воронеже (10400 руб.), Перми и Уфе (по 11000 руб.).



Наиболее заметно сборы в школу подорожали в Санкт-Петербурге — на 31% по средним оценкам родителей по сравнению с прошлым годом. Кроме того, уровень «школьной инфляции» высок в Москве (там сделать покупки к учебному году стало дороже на 30%, чем в августе 2021-го), Екатеринбурге и Перми (на 22%). Наименьшие темпы роста семейного бюджета на школьную одежду и необходимые принадлежности зафиксированы в Омске (+7% к прошлому году), Новосибирске (+10%), Самаре и Волгограде (плюс по 13%).



Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Краснодар, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград

Время проведения: 1—19 августа 2022 года

Исследуемая совокупность: родители школьников

Размер выборки: 9000 респондентов — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников