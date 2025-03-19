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На Госуслугах заработали черновики заявлений в 1 класс. Все что нужно, чтобы отправить ребенка в нужную школу – заполнить черновик. Когда начнется прием, нажать кнопку «Отправить». Так вы отправите заявление в числе первых, а школы в первую очередь зачисляют тех, кто подал заявление быстрее. Они начнут принимать заявления 1 апреля или раньше — по решению школы.

После формирования черновика заявления в 1 класс на Госуслугах появится таймер обратного отсчета. За день до старта приемки придет напоминание. Если у вас есть льготы, при заполнении черновика можно дать согласие на автоматическую отправку заявления.

Как будут принимать заявления:

• в школу по месту прописки для всех или в любую другую для тех, у кого есть льготы, – до 30 июня

• независимо от адреса проживания и наличия льгот – с 6 июля по 5 сентября (ребенка зачислят только при наличии свободных мест)

Запись ребенка в 1 класс на Госуслугах доступна в Самарской области, оформляйте черновик на сайте (https://www.gosuslugi.ru/600426/1/form)