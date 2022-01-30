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На днях в образовательном центре «Южный город» открылась вторая опорная школа Самарского государственного медицинского университета

30 января 2022 12:18
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На днях в образовательном центре «Южный город» открылась вторая опорная школа Самарского государственного медицинского университета

Первая такая школа работает на базе Медико-технического лицея.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, в этой опорной школе школьники будут готовиться к поступлению в медицинский университет. В классах установлены самые разные тренажеры: сердечно-легочной реанимации, внутримышечных и подкожных инъекций и многие другие. 

Скептики усомнятся в нужности таких школ – ведь все равно все эти знания студенты будут получать в университете. Но серьезный смысл в этом есть: такие школы – это первичный фильтр, который будет отсеивать «случайных попутчиков», которые по разным причинам не смогут стать медиками. А это значит, что в университет попадут только те, кто убедился в правоте своего выбора профессии. Полностью укомплектованные группы учить выгоднее, да и лишними они в обескровленной «реформами» медицине точно не будут.

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