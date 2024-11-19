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На благо региона и страны: подборка разработок ученых и преподавателей Самарского политеха

19 ноября 2024 13:28
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На благо региона и страны: подборка разработок ученых и преподавателей Самарского политеха

Преподаватели Политеха – не только наставники для студентов, но и ученые, чьи труды известны как в России, так и за рубежом. Они проводят исследования в области материаловедения, теплоэнергетики, природоохранного строительства, дизайна, электротехники, нефтегазовых технологий и т.д. Ко Дню преподавателя высшей школы подготовили подборку лишь небольшой части разработок, которые получили признание в научном сообществе и одновременно имели сильный медийный резонанс.

 

  1. Контроль качества автомобильных генераторов: научный коллектив под руководством завкафедрой «Теоретическая и общая электротехника» Владимира Козловского запатентовал программу, позволяющую на ранних этапах жизненного цикла автомобильного генератора контролировать качество изделий и выявлять отклонения геометрических размеров деталей от значений, которые были получены на этапе проектирования.

  2. Натуральные снеки: в высшей биотехнологической школе (ВБШ) под руководством доцента Марианны Ворониной начали производить два вида натуральных цельнозерновых батончиков из злаковых культур по собственной рецептуре: с сахаром и без. Снеки уже поступили в продажу.

  3. Повышение безопасности лифтов: заведующий кафедрой «Общетеоретические дисциплины» сызранского филиала Самарского политеха Владислав Литвинов доработал существующие решения дифференциальных уравнений, описывающих колебания систем переменной длины. Его предложения помогут лучше понимать особенности колебаний механических систем с движущимися границами (например, грузоподъемных лифтов) и в перспективе – повысить их безопасность и надежность.

  4. Бивольтовые батареи: сотрудники кафедры «Информационно-измерительная техника» под руководством завкафедрой Екатерины Ярославкиной первыми в России взялись за разработку отечественного аналога. Внедрение в производство планируется в 2025 году.

  5. Улучшение энергоэффективности систем отопления и охлаждения: сотрудники кафедры «Промышленная теплоэнергетика» под руководством доктора технических наук Антона Еремина рассчитали зависимость эффективной теплопроводности от структурных параметров, формы распределения температурного поля в инновационных пористых материалах с упорядоченной структурой. Полученные данные помогут в создании структур с порами (ячейками) в виде трижды периодических минимальных поверхностей. Результаты исследований также могут быть использованы при разработке фильтров и катализаторов, более эффективных, чем существующие.

  6. Защита КРУ: научный коллектив из филиала Самарского политеха в Белебее в составе директора Лолиты Инаходовой, завкафедрой «Инженерные технологии» Анны Цынаевой и начальника информационно-вычислительного центра Кирилла Фролова получил патент на разработку способа защиты от дуговых и частичных разрядов. Оно предназначено для обнаружения неисправностей, которые приводят к возникновению электрической дуги внутри шкафа комплектных распределительных устройств (КРУ) и отключению цепей, в которых она возникла. Кроме этого, ученые запатентовали устройство защиты от дуговых и частичных разрядов.

  7. Автоматизированный расчет качества сточных вод: коллектив разработчиков под руководством профессора кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Сергея Степанова создал отечественный программный продукт, который позволит автоматически рассчитывать качество очищенных сточных вод. Разработка предназначена для водоканалов и промышленных предприятий, эксплуатирующих сооружения биологической очистки сточных вод. ПО уже установлено на городских очистных канализационных сооружениях Самары и работает в тестовом режиме.

  8. Снижение загрязнения атмосферы: завкафедрой «Техносферная безопасность и управление качеством», директор Поволжского ресурсного центра инженерной экологии и химической технологии Андрей Васильев вместе с аспирантом Алексеем Ганиным разработали методику подсчета и анализа выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу от транспортных средств. Ученые сосредоточены на мониторинге ситуации в Тольятти. По их словам, разработанная ими методика подходит для подсчета и анализа загрязненности от транспортных потоков и для других городов. 

  9. Новый способ синтеза керметов: инженер кафедры «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы» Эмиль Умеров совместно с заведующим кафедрой Александром Амосовым и доцентом Евгением Латухиным разработали новый энергоэффективный и экологичный способ синтеза керметов. Полученные с его помощью материалы отличаются повышенной износостойкостью. Способ синтеза, представляющий интерес для промышленного процесса изготовления композитов, был апробирован при участии материаловедов  из университетов США.

  10. Альтернатива литий-ионным аккумуляторам: команда кафедры «Общая и неорганическая химия» под руководством доцента Елизаветы Морховой спрогнозировала новые перспективные натрий-проводящие материалы. Они смогут стать важным компонентом натрий-ионных аккумуляторов.

  11.  Вклад в открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре: сотрудники кафедры «Архитектура» (завкафедрой Виталий Самогоров, профессор Валентин Пастушенко, доцент Ольга Рыбачева и старший преподаватель Петр Сластенин) принимали участие в создании проекта реставрации, перепланировки и приспособления здания памятника архитектуры федерального значения для современного использования.

  12. Оценка состояния нефтешламонакопителей: научный коллектив под руководством заведующего лабораторией научно-аналитического центра промышленной экологии Василия Ермакова разработал подход, позволяющий проводить оценку состояния нефтешламонакопителей по данным многоуровневой системы спектрального зондирования. В нее входят: средства дистанционного и контактного обследования, методику поиска загрязнённых участков и многомерные калибровки для определения состава нефтесодержащих отходов.

  13. Повышение надежности дымохода домов: конденсат, возникающий в коллективных дымоходах многоквартирных домов в процессе удаления продуктов сгорания, приводит к разрушению поверхности дымового канала, что снижает надежность системы дымоудаления и сокращает срок эксплуатации. Научный коллектив под руководством завкафедрой «Механизация, автоматизация и энергоснабжение строительства» Константина Галицкова запатентовал устройство для удаления конденсата.

  14. Снижение затрат на производстве датчиков температуры: доцент кафедры «Строительная механика, инженерная геология, основания и фундаменты» Мария Кальмова под руководством завкафедрой Дмитрия Шляхина разработала новый подход к решению проблемы расчета длинного полого пьезокерамического цилиндра. Результаты исследования, представленные в диссертации Кальмовой, используются в ООО «СамараГазСтрой» при проектировании датчиков температуры. Это существенно снижает затраты за счет уменьшения объема экспериментальных исследований.

Фото пресс-службы Самарского политеха.

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