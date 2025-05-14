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На базе университетов России и Узбекистана создадут международную археологическую экспедицию

14 мая 2025 12:12
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На базе университетов России и Узбекистана создадут международную археологическую экспедицию

Она займется изучением военного противостояния среднеазиатского правителя Амира Тимура и хана Золотой Орды Тохтамыша в конце ХІV века

Международная российско-узбекская археологическая экспедиция будет создана в этом году на базе Самарского университета им. Королёва и Самаркандского государственного университета. Это структурное объединение российских и узбекских ученых займется научными исследованиями в рамках международного историко-археологического проекта "Военный поход Амира Тимура в Дешт-и-Кыпчак в 1391 году". Соответствующая договоренность была достигнута в рамках рабочей поездки самарских археологов в Республику Узбекистан.

"В ходе встречи с коллегами в Самаркандском государственном университете обсуждалась реализация пилотного проекта по изучению военного похода среднеазиатского тюркского правителя Амира Тимура против хана Золотой Орды Тохтамыша. Мы договорились о создании в этом году международной российско-узбекской археологической экспедиции, которая будет действовать на базе Самарского университета им. Королёва для проведения научных исследований на территории России, а также на базе Самаркандского государственного университета – для проведения исследований на территории Узбекистана. Подписан соответствующий протокол. Создание этой экспедиции поможет в развитии нашего проекта, объединив усилия ученых разных стран и регионов, в том числе археологов и историков из Узбекистана, Казахстана, Татарстана, Курганской области и Башкирии. Будем искать следы того похода 1391 года по всему его маршруту, изучать ландшафт, проверять возможные места переправы через реки, искать остатки земляных оборонительных сооружений и мест захоронения погибших в сражении воинов. В Самарской области полевые археологические работы планируется начать этим летом, в августе. Также в этом году должны начаться исследования в Курганской области и Башкирии", – рассказал научный руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета им. Королёва, директор научно-образовательного центра археологии и этнографии Волго-Уралья Сергей Зубов.

В рамках поездки в Узбекистан самарские ученые также провели встречи в Самаркандском археологическом институте имени Яхъи Гулямова, Государственном музее истории Тимуридов и Шахрисабзском государственном музее-заповеднике. Ранее проект поддержал научно-исследовательский институт изучения проблем объектов культурного наследия и развития туризма при Министерстве культуры и туризма Республики Узбекистан. В проекте участвуют ученые из Института археологии имени Альфреда Халикова и Института истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Татарстана, Курганского государственного университета и Уфимского университета науки и технологий.

"Проект расширяется, растет число его участников. Военный поход Амира Тимура 1391 года в Дешт-и-Кыпчак привлекает в последнее время повышенное внимание со стороны ведущих историков, археологов и многих других профильных ученых и специалистов в разных странах, прежде всего в России, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане и Иране. В научном сообществе есть позитивные результаты изучения этого исторического события. Однако до сих пор не проанализированы маршруты движения войск, не выявлены места бивуаков и военных лагерей, не локализовано точное место генерального сражения на Кондурче и пути отступления золотоордынских отрядов, их переправы через Волгу. Главной трудностью полевых исследовательских задач в этом проекте является огромная территория выполнения поисковых работ. Решить эту задачу, безусловно, помогут компетенции нашего университета в плане передовых технологий лазерного и гиперспектрального сканирования и анализа ландшафта, с помощью которых можно будет обнаружить следы скрытых памятников археологии", – отметил Сергей Зубов.

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