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Музей Победы: названа лучшая выставка школьного музея Самарской области

18 октября 2021 17:15
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Ребята и их педагоги представили экспозицию «Куйбышев – запасная столица».

Выставка музея самарской школы №36 стала лучшей в Самарской области. Итоги Всероссийского конкурса на лучшую выставку школьных музеев, посвященную памятным датам и событиям региона в годы Великой Отечественной войны, подвел Музей Победы.

Ребята и их педагоги представили экспозицию «Куйбышев – запасная столица». В Куйбышев было эвакуировано ОКБ Ильюшина, самолетостроительный № 1, моторостроительный № 24 заводы из Москвы, агрегатный из Ступина, завод бронекорпусов № 207 из Подольска, авиационный № 18 из Воронежа, перебазирована 1-я Западная авиационная бригада из Воронежа. Кроме того, из воинских частей и авиашкол сюда направляли инженерно-технический состав и летчиков. Именно здесь на новой площадке авиазавода №18 10 декабря 1941 года был собран знаменитый штурмовик Ил-2.

Теперь команда школы станет участником 1-го Всероссийского форума школьных музеев, который пройдет в Музее Победы на Поклонной горе 20 ноября 2021 года. В рамках мероприятия состоится церемония награждения, и каждой команде будет вручен памятный альбом с лучшими работами от всех регионов Российской Федерации. Всего же в творческом состязании участвовала 1181 команда из 85 регионов Российской Федерации. Более 100 работ получили высокие баллы. Однако, в соответствии с положением о конкурсе, в число победителей вошли по одной команде от каждого региона.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте конкурса, передает пресс-служба Музея Победы.

 

Фото:   Музей Победы

 

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