Минпросвещения сообщило о снижении нагрузки на школьников

Минпросвещения России отреагировало на заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева о перегруженности школьной программы на 15-30%, указав, что ранее эта проблема действительно существовала, но за последнее время проведена масштабная и детальная работа для ее решения.

Ранее Музаев на круглом столе в Санкт-Петербургском горном университете заявил, что школьные программы перегружены темами на 15-30%, что создает дополнительную нагрузку на учителей. Он отметил, что Минпросвещения, Рособрнадзор, эксперты университета и других вузов работают над корректировкой стандартов средней школы для обеспечения плавного перехода в вузы. По их анализу, большинство школьных предметов избыточно насыщены материалом, что негативно влияет на учебный процесс. При этом Музаев подчеркивал, что цель – не упрощение программ, а их соответствие необходимому уровню.

"Глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил о существовавшей ранее проблеме. Однако за последнее время была проделана масштабная и детальная работа. Ее результаты закреплены в приказе Минпросвещения России № 704. Сейчас уже с уверенностью можно говорить о снижении нагрузки на учеников", – заявили в министерстве, передает ТАСС.

Минпросвещения с 1 сентября 2025 года утвердило приказ, устанавливающий допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый класс. Нормы различаются по классам и зависят от вариантов федеральных образовательных планов: для первого – от 620 до 653 часов, для второго-четвертого – от 782 до 884, для пятого – от 986 до 1088, для шестого – от 1020 до 1122, для седьмого – от 1088 до 1190, для восьмого и девятого – от 1122 до 1224 часов в год.

Ранее Минпросвещения также сообщило, что не планирует вводить новые предметы в школьную программу.