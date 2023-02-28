Минпросвещения России совместно с «Диалогом» разработают методику образцового госпаблика для образовательных учреждений

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Развитие официальных страниц образовательных учреждений обсудили на экспертном совете «Диалога». Представители профильных органов власти, учителя, школьники-активисты отметили ключевые проблемные вопросы и сформулировали способы их решения. Среди основных способов — мотивация администраторов и разработка вовлекающего контента.

Госпаблики образовательных учреждений — наиболее популярная категория официальных страниц. По словам первого заместителя Министра просвещения России Александра Бугаева, ведение госпабликов стало неотъемлемым инструментом позиционирования школы и воспитательной работы в интернете.

«Госпаблики — хороший ретранслятор позитивной и воспитательной повестки. Соцсети дают нам большие возможности по созданию комфортной и безопасной интернет-среды для школьников, их родителей и учителей. Поэтому недостаточно просто размещать официальную информацию, нужно подходить к этому вопросу творчески и привлекать к работе заинтересованную молодежь: как школьников, так и молодых учителей», — отметил первый заместитель министра.

По данным VK, количество официальных страниц сферы образования с меткой «госорганизация» превысило 64 тысячи. Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов рассказал, как сделать официальные страницы полезными для аудитории и что для этого делает социальная сеть.

«Сообщества подстраиваются под запросы и потребности людей. Каждый администратор, особенно в сфере образования, которая всегда была большим полем для творческой работы, должен понимать ценности и потенциал своего госпаблика. VK предлагает сообществам различные инструменты вовлечения, которые позволяют сделать контент в сообществе более интересным для аудитории: опросы, клипы, видео или прямые линии», — сказал Рустам Хайбуллов.

АНО «Диалог Регионы», координатор проекта по развитию госпабликов, включит сформулированные рекомендации в образовательные программы для администраторов. Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев отметил приоритеты развития официальных страниц и значимость работы с ними.

«Понимая значимость работы школ и детских садов в интернете, совместно с Минпросвещения мы разработаем методику ведения образцового госпаблика сферы образования. На основе сформированных рекомендаций Центры управления регионами, подразделения «Диалога», совместно с министерствами образования проведут обучающие семинары для администраторов пабликов школ и детских садов во всех субъектах России», —отметил Андрей Цепелев.

В Самарской области из 2601 организации, подключенной к системе госпабликов, 910 относятся к системе образования. Это школы, детские сады и организации дополнительного образования.

««Центр управления регионом Самарской области с момента своего создания активно включен в работу с госпабликами. Мы помогаем органам власти с оформлением групп и с их наполнением. Также аккредитованные специалисты ЦУР регулярно проводят обучение для тех сотрудников, которые занимаются ведением соцсетей. Мы готовы расширить это направление, проводя обучение работников образовательных учреждений», - отметил руководитель Центра управление регионом Самарской области Сергей Рыжиков.

По итогам экспертного совета стороны договорились, что в методические рекомендации будут включены механизмы мотивирования сотрудников, привлечения заинтересованной молодежи к производству контента, создания рубрик и тематических линий. Подготовленный для образовательных учреждений документ планируется опубликовать весной 2023 года.

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