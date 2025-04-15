Минпросвещения определило время выполнения домашнего задания в начальной школе

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Министерство просвещения РФ утвердило нормативы по времени выполнения домашнего задания для учащихся начальной школы. Об этом 15 апреля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

«С 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы (не более 10% от общего количества уроков по программе), выполнение домашних заданий», — заявил агентству министр просвещения Сергей Кравцов.

Указывается, что с точки зрения министерства в первом классе школьники должны тратить на домашнее задание один час, во втором и третьем — полтора часа, а в четвертом — два. При этом школы обязаны контролировать объем домашней работы по каждому предмету, пишут "Известия".

Днем ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что образовательные программы школ с 1 сентября синхронизируют с общим государственным экзаменом (ОГЭ) и единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Он также назвал важным шагом ограничение числа контрольных и проверочных, которые пишут учащиеся в течение года.