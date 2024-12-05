Минобрнауки изменило порядок поступления в вузы

155

Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) утвердило в России новый порядок поступления в вузы, а также скорректировало правила целевого набора. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Все нововведения будут действительны с 1 марта 2025 года по 1 сентября 2029-го года, пишет Смотрим.

Согласно новым правилам, зачисление в магистратуру будет завершаться 29 августа в рамках основного приема и не позже 20 сентября в рамках дополнительного приема. Студентов платной формы обучения должны зачислить не позже конца сентября. Как пояснили в министерстве, при поступлении на бакалавриат и специалитет в рамках основного приема вузы будут обязаны закончить прием абитуриентов-бюджетников, поступающих по приоритету, 2–3 августа. Основной этап нужно будет завершить 6–7 августа, а дополнительный — 10–11 августа. При этом прием на платные места будет закончен не позднее 30 сентября.

Новые правила коснутся и магистратуры. Если раньше вузы могли самостоятельно установить сроки публикации конкурсных списков, а также сроки и этапы зачисления как для бюджетной, так и для платной формы обучения, то, согласно новым правилам, им нужно будет зачислять абитуриентов в магистратуру до 29 августа в рамках основного приема и не позже 20 сентября в рамках дополнительного приема. Студентов платной формы обучения должны зачислить не позже 30 сентября.

Что же касается целевого набора, то с марта следующего года те места, которые не были заполнены в его рамках, не будут переводиться в общий конкурс. Их планируется выделять на дополнительный целевой набор. Если же свободные целевые места оставались бы после дополнительного набора, то их уже можно будет переводить в общий конкурс.

В Минобрнауки также напомнили россиянам о том, что с 2025 года поступление на программы магистратуры будет возможно через "Госуслуги". Отмечается, что зачисление на бюджетные места будет производиться не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки обсуждает возможность объединения факультетов журналистики и филологии в российских университетах, а также формирование новой системы журналистского образования с 2026 года.