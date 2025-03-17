Министерство образования Самарской области: 1 апреля стартует прием заявлений в 1 класс на Госуслугах

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Заполните черновик заявления в 1 класс на Госуслугах сейчас, и в день старта приёмной кампании останется только нажать кнопку «Отправить». Школы начнут принимать заявления с 1 апреля.



В прошлом году в первую волну записи на Госуслугах было подано 825 тыс. заявлений в 1 класс. Более 75% из них родители заполнили заранее.



Почему важно быть в числе первых

При записи детей в 1 класс школы учитывают очерёдность подачи заявок. В первую очередь зачисляют тех, кто подал заявление раньше.



Как узнать о старте приёмной кампании

На Госуслугах после формирования черновика заявления в 1 класс появится таймер обратного отсчёта. Он подскажет, через какое время можно подать заявление. За день до старта приёмной кампании Госуслуги пришлют дополнительное напоминание. Если у вас есть льготы, при заполнении черновика можно дать согласие на автоматическую отправку заявления.



Как будут принимать заявления:

в школе по месту регистрации ребенка для всех или в лицее/гимназии для тех, у кого есть льготы, – до 30 июня;

независимо от адреса проживания и наличия льгот – с 6 июля по 5 сентября. В таком случае ребёнка зачислят только при наличии свободных мест.



Записать ребёнка в 1 класс можно по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/600426/1/form.