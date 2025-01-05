Маткапитал могут разрешить тратить на обучение родителей

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Россиянам могут разрешить использовать материнский капитал для оплаты своего обучения. Такая инициатива разрабатывается в Госдуме, передает ТАСС.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором говорится, что депутаты в настоящий момент осуществляют подготовку проекта федерального закона, которым будет предусматриваться возможность использования средств материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям на получение образования родителей.

Получать образовательные услуги можно будет в специализированных организациях, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, отмечается в письме.

18 декабря премьер-министр ПФ Михаил Мишустин сообщал, что программа материнского капитала будет продлена до 2030 года включительно, пишет Газета.

С 1 февраля 2025 года материнский капитал на первого ребенка составит 676 тыс. рублей.