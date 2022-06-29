Команда управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития» продолжает свою работу в Республике Беларусь

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Уже завтра советник губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании НОЦ – «Институт регионального развития» Ольга Михеева выступит с докладом на IX Форуме регионов Беларуси и России «Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства».

Форум регионов Беларуси и России проводится ежегодно под эгидой Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России.

Мероприятие пройдет на самом высоком уровне: в его работе примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова. В Гродно соберутся около 250 представителей более 50 российских регионов.

Программой форума предусмотрено проведение шести секционных заседаний в первый день работы, 30 июня. Одно из них посвящено теме «Единое научно-технологическое пространство России и Беларуси как фактор обеспечения глобальной конкурентоспособности и безопасности Союзного государства».

Ольга Михеева в рамках этой секции расскажет участникам о том как выстроено сотрудничество и взаимодействие между НАН Беларуси и НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», какие результаты уже есть. Также генеральный директор управляющей компании Центра расскажет об итогах прошедшей питч-сессии в Минске, на которой прошло обсуждение и подписание дорожной карты научно-технического сотрудничества между Национальной академией наук Беларуси и НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

Фото из открытых источников