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Коллектив ПВГУС избрал Любовь Выборнову на пост ректора

21 июня 2021 18:12
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Теперь ПВГУС будет  ходатайствовать перед Министерством науки и высшего образования РФ об утверждении Любови Выборновой  на должность ректора сроком на 5 лет. 

21 июня состоялись выборы ректора Поволжского государственного университета сервиса. Большинством голосов конференция работников и обучающихся университета избрала на должность Любовь Выборнову, с декабря 2020 года занимавшую пост врио ректора. За нее отдали голоса 118 делегатов. Выборы прошли на альтернативной основе – вторым кандидатом была Елена Дмитриева, начальник отдела перспективных проектов и программ Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева. За нее проголосовали 15 человек. 

Любовь Выборнова, врио ректора ПВГУС:

«Я очень рада, что сегодня университет выбрал вектор своего развития. Уверена, что вместе мы успешно реализуем новую программу развития университета. Хотела бы выразить огромную благодарность Правительству Самарской области за ту поддержку, которая оказывалась все это время, и уверена, что и в дальнейшем вузу будут содействовать в его развитии. Поволжский государственный университет сервиса создаст реальную хорошую конкуренцию как региональным, так и федеральным вузам». 

С победой на выборах Любовь Выборнову поздравил коллектив вуза и министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, присутствовавший на конференции. 

«Сегодня важный для региона день – выборы ректора Поволжского государственного университета сервиса, - отметил он. - Мне бы хотелось подчеркнуть абсолютную уверенность правительства Самарской области в том, что ПВГУС – это самостоятельный университет, который мы обязательно будем рассматривать как вуз, работающий на развитие региона. 

В своем напутствии министр пожелал Любови Выборновой «продолжить развитие университета и вывести его на новый уровень, который диктует нам время». 

Согласно процедуре, теперь ПВГУС будет  ходатайствовать перед Министерством науки и высшего образования РФ об утверждении Любови Выборновой  на должность ректора сроком на 5 лет. 

 

Теги: выборы ректора ПВГУС

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