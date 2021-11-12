К проверке экологической грамотности Экодиктанта присоединятся сотрудники 54 корпораций

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14-21 ноября портал ЭКОДИКТАНТ.РУС и организованные офлайн-площадки в России и за рубежом ждут всех желающих измерить уровень своей экокультуры. Свои экологические знания проверят школьники и студенты, представители органов власти, сотрудники крупнейших корпораций – всего свыше трёх миллионов человек.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров считает, что устойчивое развитие России, высокое качество жизни и здоровья её населения, а также национальная безопасность могут быть обеспечены, только если мы сохраним природные системы и качество окружающей среды. «В связи с новыми экологическими вызовами нам необходимо совершенствовать природоохранную политику – усиливать ответственность за нанесение ущерба окружающей среде, формировать более действенные механизмы ее охраны, повышать экологическую грамотность населения нашей страны. Это необходимо для того, чтобы не допускать беспрецедентных экологических трагедий, которые происходят по вине человека. В этой связи особую роль приобретают сегодня такие эколого-просветительские проекты, как Экодиктант», – подчеркнул Сенатор.

Председатель правления АНО «Равноправие», сопредседатель федерального оргкомитета Экодиктанта Наталья Соколова озвучила: «Преимущество нашего Экодиктанта – в консолидации работы с властью, бизнесом и обществом. Только так, сообща, мы сможем приблизиться к реализации целей устойчивого развития, научить каждого ресурсо- и энергосбережению, внедрить во всех отраслях промышленности принципы цикличной экономики и оставить пригодную для комфортной жизни планету будущим поколениям», – добавила эколог Соколова.

Предприятия различных отраслей системно включаются в реализацию целей устойчивого развития и «зелёной» повестки, в том числе через повышение уровня экологической культуры своего персонала посредством проекта Экодиктант.

К проверке экологической грамотности своих сотрудников присоединились Роскосмос, Ростех, Ростелеком, РЖД. Не остались в стороне и сотрудники таких крупных предприятий, как Российский Экологический Оператор, Сибур, Сургутнефтегаз, Норникель, Русал, Мечел, Новатэк, Трансмашхолдинг, Северсталь, Почты России. Присоединились к проекту и профессиональные объединения: Ассоциация рециклинга отходов, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, Молочный Союз России, Ассоциация «Чистая страна», Ассоциация компаний розничной торговли.

О единстве развития экономики и экологии говорят многие, а пока они говорят, Экодиктант делает – объединяет ведущие банки и инвесторов страны под знаменем экологического просвещения и формирования новой экологической культуры. Так, банковской системы – Газпромбанк, ВЭБ.РФ, ВТБ, Почта Банк и АФК «Система» решили сделать вклад в будущее природы страны, заявив об участии сотрудников всех своих филиалов в Экодиктанте и готовности проинформировать клиентов банков о возможности проверить свои знания об охране окружающей среды.

Зеленое финансирование проектов требует и понимания экологичности предлагаемых технологических решений. Первый Вице-Президент Газпромбанка Наталья Третьяк отметила: «Банки – именно то звено в экономической цепочке, которое может существенно повлиять на динамику распространения принципов устойчивого развития. Благодаря набору финансовых инструментов возможен сдвиг парадигмы инвестирования в сторону экологических и социальных проектов, а значит – развитие этих направлений в России и мире». Так, во всей сети Газпромбанка используются ресурсосберегающие технологии, идет поэтапное внедрение раздельного сбора отходов и повышение уровня экологической грамотности сотрудников.

По словам первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Сергея Кобзева, экологичность сегодня – это не просто слова, менеджмент корпорации ежедневно задумывается о том, как сделать работу предприятий энергоэффективной и снизить объемы образуемых отходов. «Здесь важны не только технологии, но и осознанная забота о природе среди рядовых сотрудников – людей, которые могут предотвратить экологические катастрофы на местах. У нас непосредственно экологическими вопросами занимаются более 5 тыс. человек. В общеобразовательных учреждениях РЖД и на детских железных дорогах создано 120 экологических дружин», - отметил он. Именно поэтому в 2021 году, как и в прошлом, все сотрудники компании примут участие в Экодиктанте, чтобы через экознания твердо вывести РЖД на «зеленые рельсы». А вокзалы и вагоны станут своеобразным рупором, приглашающим к участию в проекте пассажиров.

Проверить свои экологические знания также решили представители мобильных операторов – МегаФон, МТС и Билайн. Особо важный вклад в реализацию проекта принадлежит ПАО «МегаФон» – компания выступает генеральным техническим партнером по поддержке портала Экодиктанта, сделав проект высокотехнологичным, что особенно важно в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса».

Сайт ЭКОДИКТАНТ.РУС, активно подвергавшийся хакерским атакам а 2020 году, будет защищён от кибератак комплексом решений от МегаФона. Об этом сообщил руководитель по облачным платформам и инфраструктурным решениям компании Александр Осипов. «Во время диктанта сайт будет защищен от киберугроз. В первую очередь, это защита от таких простых, но очень опасных атак, как DDoS-атаки, отказы в обслуживании. Будет обеспечен комплекс мер для противодействия злоумышленникам, которые попытаются, как в прошлом году, прекратить нормальную работу портала», – отметил он. Портал продолжит свою работу и после мероприятия, а коллекция экологических познавательных материалов будет пополняться. «Вместе с АНО «Равноправие», автором проекта, мы хотим сделать портал ЭКОДИКТАНТ.РУС точкой притяжения всех неравнодушных в защите окружающей среды. Так, у каждого желающего под рукой будет ресурс, на котором он сможет получить новые природоохранные знания и приблизить свой образ жизни к более экологичному», – добавил Осипов. МегаФон активно продвигает зеленые проекты – ведет платформу экологического мониторинга загрязнения окружающей среды, практикует электронный документооборот и представляет услуги по переходу на эту систему для своих клиентов.

«Экодиктант выступает как один из механизмов распространения экологических знаний и внедрения «зеленых» правил в корпоративную культуру. Кроме того, многие корпорации запросили у нас возможность получить информацию о результатах прохождения Экодиктанта своими сотрудниками, чтобы отметить отличников по экологии», – добавила эколог Соколова.

Организаторами Экодиктанта являются АНО «Равноправие», ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» Минпросвещения России, Общероссийское движение «Ангел-ДетствоХранитель».