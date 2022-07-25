Известный саунд-продюсер и педагог по вокалу Антон Коробка научил участников iВолги управлять голосом

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На Мастрюковской поляне продолжает работу юбилейный Молодежный форум ПФО iВолга. С возможностями внедрения народного искусства в современный творческий процесс познакомились участники профильной смены.

Именно на этой площадке создаются уникальные творческие номера под руководством опытных экспертов, которые далее презентуются перед участниками форума.

В смене три ключевых направления: для танцоров «Движение», для музыкальных исполнителей – «Звук», а трек «Слово» - для актеров, театралов, ведущих, режиссеров и сценаристов.

На форуме создается уникальная модель единого творческого мероприятия, посвященного многообразию народов и культурных потенциалов.

Так, участники смены «Творческий процесс» направления «Звук» улучшали свои навыки импровизации и составления музыкальных композиций вместе с саунд-продюсером и педагогом по вокалу на известных музыкальных телепроектах Антоном Коробка.

"Прилетел выступать на очень классный форум #iВолга2022. Природа - супер! Здорово, что для молодёжи организуют такие мероприятия!", - написал Антон у себя в ВК.

«На мастер-классе мы затронули тактики исполнения, основные приемы и принципы звукоизвлечения. Мы затронули и психологическую часть, обсудили типы исполнителей. Я пытался донести до ребят, что вокал - это доступно, им можно заниматься самостоятельно», - пояснил Антон Коробка.

Участник смены из Республики Марий Эл Ахмед Баширов отметил: «Мы познакомились с Антоном в 2019 году на проекте Универвидение в городе Сыктывкар. Каждый раз на мастер-классах с Антоном я получаю какие-то новые фишки, которые со мной остаются на долгие годы. Сегодня я взял для себя информацию про субтоны и как их можно реализовывать в исполнении».

Ребята направления «Движение» приняли участие в мастер-классе педагога по движению в театральном институте имени Бориса Щукина при Академическом театре имени Евгения Вахтангова Александры Сумм. Практика делилась на две части: «Пластический тренинг актера» и «Базовые принципы пластического театра».

«Важно, чтобы наше тело было свободным. Когда тело свободное из него идет энергия, нам легче общаться с другими людьми. Я много говорила про театральные техники. Актерам важно участвовать, понимать какие вариации доступны для тела. Как раскрывать свое тело? Нужно не бояться, потому что очень часто, когда начинаем над чем-то работать – это сложно, мышцы болят, поэтому хочется начать с гибкости, растяжки, потому что это вроде бы понятно, но, может быть, с телом имеет смысл начать работать с другой стороны. Попробовать различные направления танца, акробатика, йога, импровизационные пластические практики, то есть выбрать то, что нравится конкретно вам. На форуме здорово, множество площадок, разнопланово и, конечно же, красивая Волга. Хотелось бы побывать везде, где только можно!», - рассказала Александра Сумм.

Напомним, Молодежный форум Приволжского федерального округа проводится в Самарской области под патронатом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Большое внимание поддержке творческой молодежи уделяет и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Организаторами форума выступают Правительство региона при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.