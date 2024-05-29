Использовать ИИ для написания дипломов разрешили студентам ТюмГУ

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"Члены Ученого совета единогласно проголосовали за изменения в Положении о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет": Дополнить раздел 6. "Подготовка выпускной квалификационной работы и порядок ее защиты" пунктом 6.22 следующего содержания: "6.22. При написании текстов ВКР допускается использование инструментов генеративного искусственного интеллекта", - сообщили в пресс-службе ТюмГУ, передает ТАСС.

Ректор университета Иван Романчук добавил, что студенты должны критически оценить, проанализировать и переработать контент, созданный искусственным интеллектом. Во введении к диплому нужно будет описать наименование, цели и способы применения нейросети, а также подтвердить полученную информацию ссылками на надежные источники. Количество сгенерированного текста будет проверяться сервисом "Антиплагиат".