В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.
Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.
Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям
Для воспитанников Самарского хореографического училища провели интерактивный квиз «Правовой штурм».
В Самарской области прошел День правовой помощи детям 
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета.
В СОУНБ пройдёт мастер-класс «Школа дронов»
Делегация минтранса СО приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве.
Самарская область перенимает опыт Москвы для развития транспортной системы
С вступлением новых компаний общее число участников федерального проекта в Самарской области достигло 213.
Два предприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Государственная поддержка помогает многодетным семьям Самарской области дать детям качественное образование

21 ноября 2025 13:11
111
Государственная поддержка помогает многодетным семьям Самарской области дать детям качественное образование

Более 950 многодетных семей в Самарской области оформили новую меру поддержки в виде компенсации половины стоимости обучения одного из детей в вузе или колледже. Мера поддержки действует с января 2025 года по решению губернатора Вячеслава Федорищева. Инициатива стала региональной составляющей национального проекта «Семья», старт которому дал Президент Владимир Путин.

Региональная инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на семьи и обеспечение детям доступа к качественному образованию, даже если они поступили на платное отделение. Важным условием является расположение учебного заведения или его филиала на территории Самарской области.

«Когда сын выбрал специальность, где было платное направление, для нашей семьи это было ощутимо в финансовом плане, – рассказывает Марина Денкевиц, многодетная мать из Самары. – И как раз у нас в семье родился третий ребёнок, я не работала. Но с этого года начали выплачивать компенсацию как многодетным, за что мы очень благодарны региону».

Подать заявление на получение 50% компенсации стоимости обучения на очном отделении может один из родителей или сам студент, с которым заключен договор на образовательные услуги. Процедура максимально упрощена и доступна как онлайн, так и через личное обращение.

«В плане организации достаточно удобно. Необходимые документы отправили онлайн. Нам позвонили и назначили удобное время, когда можно принести оригиналы. За один день мы этот вопрос решили. Средства поступили быстро», – поделилась Марина Денкевиц.

Заявление подается через официальный сайт министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в разделе «Социальный Портал» (https://minsocdem.samregion.ru/portal) или лично в управлении социальной защиты населения по месту жительства.

 

Фото – Медиаагентство «Самара-450».

Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
167
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
175
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
595
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
1241
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
617
