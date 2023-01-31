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Год педагога и наставника в Самаре начался с заседания Общественного совета по вопросам образования

31 января 2023 15:15
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Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

Во вторник, 31 января, в Администрации Самары прошло заседание Общественного совета по вопросам образования городского округа Самара. В совещании приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, руководитель Самарского управления министерства образования и науки Самарской области Вера Халаева, руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара Ирина Коковина, председатель Общественного совета по вопросам образования Самары Наталья Толстых, члены Общественного совета и руководители отраслевых департаментов Администрации Самары.

2023 год объявлен Владимиром Путиным Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия Года педагога и наставника будут направлены на повышение престижа профессии учителя.

В Самаре Год педагога и наставника начался с разработки плана мероприятий, который сегодня обсудили на заседании Общественного совета по вопросам образования городского округа Самара.

Глава Самары подчеркнула, что в Самаре во многих отраслях развито наставничество, поэтому план включает в себя мероприятия не только в сфере образования:

«Значимость такой наставнической работы на предприятиях, заводах, в социальной сфере и здравоохранении сложно переоценить. Мы постарались разработать межведомственный план, мероприятия которого призваны повысить престиж и педагогической деятельности, и наставнической работы. Благодарю коллег за детальную проработку плана, активное обсуждение и предложения. В ближайшее время план будет доработан, и в скором времени приступим к его реализации».

Наталья Толстых отметила, что план мероприятий на этот год готовился с участием многих структур, заранее запрашивались вопросы, которые могли бы лечь в его основу. Год должен быть насыщенным, интересным и содержательным – наряду с традиционными конкурсами профессионального мастерства, форумами и семинарами, которые в этом году будут наполнены особым смыслом, пройдут и совершенно новые акции и проекты. Запланированы информационные проекты, которые расскажут самарцам об истории самарского образования, самарских педагогических династиях, о работе наставников в различных отраслях.

В ходе совещания Вера Халаева рассказала о реализации в Самаре проекта предпрофессионального образования «Педагогический класс» в образовательных организациях городского округа Самара. В рамках федерального проекта при 18 самарских школах созданы педагогические классы. Идея рассчитана на учащихся 10-11 классов и призвана заинтересовать школьников учительским трудом и вдохновить на поступление в педагогические колледжи и ВУЗы.

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

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