Гендиректор Госкорпорации "Роскосмос" дал оценку инновационным разработкам Самарского университета

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Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов посетил с рабочим визитом Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва. Здесь он ознакомился с работой научно-исследовательских центров и лабораторий, которые занимаются созданием космической техники и геоинформационных систем.

В частности, глава Госкорпорации посетил Центр приема и обработки космической информации, где студенты, аспиранты и молодые ученые в круглосуточном режиме отслеживают движение, получают и обрабатывают телеметрическую и целевую информацию с малых космических аппаратов (МКА), в том числе с МКА "АИСТ", созданных студентами и специалистами университета вместе с сотрудниками РКЦ "Прогресс" и частных коммерческих компаний.

Иван Ткаченко, директор Института авиационной и ракетно-космической техники и Передовой инженерной аэрокосмической школы университета, рассказал Юрию Борисову о работе первых МКА "АИСТ" и о новой линейке этих аппаратов.

Главу Госкорпорации "Роскосмос" заинтересовали МКА "АИСТ-2Т" производства РКЦ "Прогресс", предназначенные для стереоскопической съемки, и космический аппарат "АИСТ-СТ" – 12-юнитовый наноспутник, оснащенный радаром для мониторинга поверхности Земли. "АИСТ-СТ" создается самарскими учеными совместно со специалистами компании "Специальный Технологический Центр" из Санкт-Петербурга. Юрий Борисов поинтересовался разрешением аппаратов.

Также глава Госкорпорации оценил деятельность научно-исследовательской лаборатории геоинформатики и информационной безопасности университета, где разрабатываются и внедряются геоинформационные системы для работы органов власти и предприятий на основе интеллектуальной обработки данных дистанционного зондирования Земли.

Андрей Чернов, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории, рассказал, что одна из разработок – комплексная система дистанционного мониторинга – включает более 10 подсистем в области сельского хозяйства, природопользования, недвижимости, градостроительства, и в них работают более 500 пользователей органов федеральной, региональной власти и местного самоуправления. Мониторинг в указанных сферах приносит в бюджет региона более 90 млн. рублей налоговых поступлений в год. Выслушав отчет Андрея Чернова, Юрий Борисов предложил ему найти формат сотрудничества для закрепления постоянного взаимодействия с "Роскосмосом".

В ходе визита Юрий Борисов ознакомился и с приборами, которые установлены на различных действующих космических аппаратах и производятся в лабораториях университета.

Продемонстрировали главе “Роскосмоса” и одну из ведущих разработок научной школы академика РАН, президента университета Виктора Сойфера – гиперспектрометр. Один из таких приборов – гиперспектрометр для наноспутников формата CubeSat, разработанный учеными университета и Института систем обработки изображений РАН, уже успешно прошел летные испытания в космосе, подтвердив работоспособность инновационной конструкции. На 2024 год запланирован еще один запуск 6-юнитового кубсата с гиперспектрометром совместно с частной компанией “Спутникс”.

Отдельное внимание Юрий Борисов уделил работе молодежной лаборатории «Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников», где идет разработка и создание бортовых систем и наноспутниковой платформы, использующей инновационные решения для проведения научных и прикладных экспериментов в космосе. Игорь Белоконов, заведующий межвузовской кафедрой космических исследований, подчеркнул, что лаборатория реализует полный технологический процесс создания наноспутников и может создавать до 10 наноспутников в год. Также он рассказал о готовящемся к запуску наноспутнике "СамСат-ИОНОСФЕРА", предназначенном для мониторинга состояния ионосферы и магнитосферы Земли, и о разработанном в лаборатории уникальном стенде для определения инерционных характеристик и нахождения положения центра масс наноспутников.

Завершился визит Юрия Борисова знакомством с работой участка роботизированной сборки малых космических аппаратов на площадке киберфизической фабрики Передовой инженерной аэрокосмической школы университета.

По итогам визита Глава Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов и ректор университета Владимир Богатырев обсудили взаимодействие в сфере создания, испытания и производства малых космических аппаратов и наноспутников, а также развития геоинформационных технологий.



Автор фото: Олеся Орина