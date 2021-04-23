Эксперты дали советы по изучению английского языка

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Специалисты сервисов «СберУслуги» и «Работа.ру» в беседе с «РИА Новости» в пятницу, 23 апреля, посоветовали россиянам, желающим выучить английский язык, делать это при помощи «развлечений»: смотреть фильмы, читать книги и слушать подкасты на нет, а также тренировать язык с помощью переводов текста или с единомышленниками.

Быстрее усовершенствовать знания английского языка поможет также его использование при поиске информации в сети. Например, чтение форумов Quora, «Википедия» и других источников на изучаемом языке помогут привыкнуть к языку и расширят кругозор, пишет сайт 360tv.ru.

Специалисты также посоветовали вести заметки в телефоне, писать посты и оставлять стикеры с напоминаниями на английском языке, что тоже способствует расширению словарного запаса и добавит практики.

Тренировать свой английский можно также с помощью перевода. Эксперт советуют брать простые задачи на фрилансе. Это поможет усовершенствовать язык и немного заработать, пишут "Известия".