Эксперт назвал главные ошибки при выборе вуза

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Одна из распространенных ошибок при выборе вуза – неверная оценка собственных возможностей – выбор либо слишком топовых вузов для поступления, либо наоборот заниженные амбиции выпускника, рассказал в беседе с «Известиями» директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов.

К этому приводит целый ряд факторов: пробелы в профессиональной ориентации, непонимание соотношения профиля вуза и специальности, и часто – отсутствие компромисса между родителем и ребенком.

«Очень распространённая ошибка – не разбираться в деталях профессий. Например, ребенок хочет стать экономистом. Это широкий профиль по специальностям – тут и бухгалтерия, и финансовая аналитика и профессия брокера. А может быть экономист по направлению «Менеджмент и управление». При этом в рамках экономического профиля у будущего менеджера и у будущего аналитика будет абсолютно разный уровень математической нагрузки – это важно учитывать. Нужно понимать, чем в действительности интересуется школьник», – отмечает Хвостов.

Еще одна распространенная ошибка – построение траектории поступления с выбора предметов ЕГЭ. Зачастую школьник сначала выбирает, что именно будет сдавать, а уже потом соотносит экзамены с правилами поступления. Но, выбор предметов должен зависеть от направления, в котором подросток хочет развиваться в будущем как специалист, и от профессиональных задач, которые ему интересны. Тем более, что список нужных ЕГЭ варьируется для разных профилей в рамках одной специальности.

«Если идти учиться например, в Высшую школу экономики на «Менеджмент», то в рамках этой специальности по разным направлениям нужны разные ЕГЭ. Для «Логистики и управления в поставках» требуются математика, русский и иностранный языки, а если выбирать «Маркетинг и рыночную аналитику», то ко всему вышеперечисленному нужно сдавать еще и обществознание. Поэтому, чтобы не приходилось выбирать по остаточному принципу, определиться лучше заранее: сначала понять, чем нравится заниматься и пообщаться с профориентологом, пройти тесты, а уже затем, исходя из склонностей, рассматривать направление и вуз», – говорит Хвостов.

Также, по словам эксперта, важно, чтобы решение о поступлении принималось в семье совместно. Так как, делать выбор вместо школьника чревато – есть большая вероятность, что он либо не доучится, либо не будет в будущем работать по специальности. При этом и выпускник должен принимать во внимание опыт старших членов семьи.

«Это особенно актуально в связи с новостями о предстоящем возвращении специалитета в вузы, так как подход к выбору должен стать более взвешенным. Бакалавр может со временем определиться с профессией более точно. А вот специалист сразу проходит полноценную и углубленную подготовку – она серьезнее в плане сложности и на год или два дольше по времени, в зависимости от выбора профессии», – подчеркнул Хвостов.