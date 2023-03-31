Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская телебашня окрасится цветами российского триколора и белорусского флага.
Телебашня в Самаре засияет в честь Дня единения народов Беларуси и России
30 марта в конгресс-центре технопарка «Жигулевская долина» состоялся Второй инвестиционный форум Поволжья.
В «Жигулевской долине» обсудили инвест-тренды региона
Объявлен желтый уровень опасности.
1 апреля в Самарской области ожидается усиление ветра
В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.
В губернии в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов с рабочим визитом посетил динамично развивающиеся предприятия Жигулевска.
Инвестиционные программы и инструменты поддержки обсудили с производителями Жигулевска
над каждым вторым россиянином шутили 1 апреля
Над каждым вторым россиянином шутили 1 апреля
ЕС не намерен пересматривать потолок цен на российскую нефть
Игры 1/8 финала официальной Лиги МС КВН «Самара»
Состоятся игры 1/8 финала официальной Лиги МС КВН «Самара»
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.09
0.11
EUR 83.76
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Рахманиновская весна пройдет в Самаре
День работника культуры в Самаре отметили масштабным форумом «Культура. Вызовы времени» с участием федеральных спикеров
В Самаре прошел Областной форум представителей «серебряного» добровольчества
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперт назвал главные ошибки при выборе вуза

31 марта 2023 10:58
134
Эксперт назвал главные ошибки при выборе вуза

Одна из распространенных ошибок при выборе вуза – неверная оценка собственных возможностей – выбор либо слишком топовых вузов для поступления, либо наоборот заниженные амбиции выпускника, рассказал в беседе с «Известиями» директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов.

К этому приводит целый ряд факторов: пробелы в профессиональной ориентации, непонимание соотношения профиля вуза и специальности, и часто – отсутствие компромисса между родителем и ребенком.

«Очень распространённая ошибка – не разбираться в деталях профессий. Например, ребенок хочет стать экономистом. Это широкий профиль по специальностям – тут и бухгалтерия, и финансовая аналитика и профессия брокера. А может быть экономист по направлению «Менеджмент и управление». При этом в рамках экономического профиля у будущего менеджера и у будущего аналитика будет абсолютно разный уровень математической нагрузки – это важно учитывать. Нужно понимать, чем в действительности интересуется школьник», – отмечает Хвостов.

Еще одна распространенная ошибка – построение траектории поступления с выбора предметов ЕГЭ. Зачастую школьник сначала выбирает, что именно будет сдавать, а уже потом соотносит экзамены с правилами поступления. Но, выбор предметов должен зависеть от направления, в котором подросток хочет развиваться в будущем как специалист, и от профессиональных задач, которые ему интересны. Тем более, что список нужных ЕГЭ варьируется для разных профилей в рамках одной специальности.

«Если идти учиться например, в Высшую школу экономики на «Менеджмент», то в рамках этой специальности по разным направлениям нужны разные ЕГЭ. Для «Логистики и управления в поставках» требуются математика, русский и иностранный языки, а если выбирать «Маркетинг и рыночную аналитику», то ко всему вышеперечисленному нужно сдавать еще и обществознание. Поэтому, чтобы не приходилось выбирать по остаточному принципу, определиться лучше заранее: сначала понять, чем нравится заниматься и пообщаться с профориентологом, пройти тесты, а уже затем, исходя из склонностей, рассматривать направление и вуз», – говорит Хвостов.

Также, по словам эксперта, важно, чтобы решение о поступлении принималось в семье совместно. Так как, делать выбор вместо школьника чревато – есть большая вероятность, что он либо не доучится, либо не будет в будущем работать по специальности. При этом и выпускник должен принимать во внимание опыт старших членов семьи.

«Это особенно актуально в связи с новостями о предстоящем возвращении специалитета в вузы, так как подход к выбору должен стать более взвешенным. Бакалавр может со временем определиться с профессией более точно. А вот специалист сразу проходит полноценную и углубленную подготовку – она серьезнее в плане сложности и на год или два дольше по времени, в зависимости от выбора профессии», – подчеркнул Хвостов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Опубликованы дни выплат детских пособий
31 марта 2023  13:14
Опубликованы дни выплат детских пособий
119
Ученик самарской Детской центральной музыкальной школы стал победителем престижного международного конкурса
31 марта 2023  11:00
Ученик самарской Детской центральной музыкальной школы стал победителем престижного международного конкурса
291
На совещании обсудили мероприятия, которые планируется провести в ходе юбилейного Грушинского, а также развитие инфраструктуры на территории Мастрюковских озер.
30 марта 2023  22:58
Дмитрий Азаров провел заседание оргкомитета по подготовке 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина
1045
Основными темами совещания стали подготовка к предстоящим совместным мероприятиям с белорусской стороной и развитие новых направлений сотрудничества.
30 марта 2023  16:59
Виктор Кудряшов провел совещание по развитию сотрудничества Самарской области с Республикой Беларусь
398
Самара на три дня превратится в танцевальную столицу России
30 марта 2023  13:53
Самара на три дня превратится в танцевальную столицу России
748
Весь список