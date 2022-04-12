Две самарские школы объединят в одно общеобразовательное учреждение

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В Самаре планируют реорганизовать две школы - № 153 на улице Красных Коммунаров, 28 и № 8 на Победы, 145. Теперь это будет одно общеобразовательное учреждение. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации, сообщает sova.info.

Согласно документу, вечерняя школа № 8 войдет в состав 153-й, которая находится на улице Красных Коммунаров, 28. Вновь образованное учреждение будет называться "Школа № 153 имени Героя Советского Союза Михаила Авдеева". Кроме того, к ней перейдут все обязанности присоединившегося учреждения.



Причиной такого решения стало отсутствие экономической целесообразности ведения одной и той же деятельности двумя заведениями. Считается, что у новой структуры будет усовершенствовано управление, оптимизированы расходы на содержание и повысится эффективность использования имеющихся ресурсов.

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