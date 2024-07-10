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Два вуза из Самары вошли в федеральный рейтинг вузов по размеру зарплат выпускников в правовой сфере

10 июля 2024 09:47
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Два вуза из Самары вошли в федеральный рейтинг вузов по размеру зарплат выпускников в правовой сфере

SuperJob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в правовой сфере, окончивших вуз в 2018—2023 годах. В рейтинг вошли сразу два вуза из Самары: Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева и Самарский государственный экономический университет.

SuperJob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2018–2023 годов, работающих в правовой сфере. Лидер рейтинга — Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Средняя заработная плата его выпускников, работающих в юридической отрасли, составляет 200 000 рублей. Этот показатель за год вырос на 30 000 рублей (+18%).

На второй строке — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, ежемесячный средний заработок выпускников правовых факультетов достигает 170 000 рублей (+20 000 рублей, +13% за год).

Третье место поделили Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Выпускники этих вузов в среднем зарабатывают 150 000 руб. Причем НИУ «ВШЭ» удалось улучшить свои позиции по сравнению с рейтингом прошлого года, поднявшись на одну ступень вверх (+20 000 рублей, +15%). СПбГУ удерживает свои позиции в топ-3 (+10 000 рублей, + 8% за год).

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева занял 12 место, как и год назад. Выпускники-юристы получают в среднем 97 000 рублей в месяц (+12 000 с прошлого года). 80% выпускников остаются работать в Самаре (в прошлом году таких было 70%).

Самарский государственный экономический университет занял 17 место (-3 строчки с прошлого года). Зарплаты выпускников выросли на 5 000 рублей до 85 000 в месяц. 76% выпускников остались работать в городе (против 65% в рейтинге прошлого года).

Всего в рейтинг юридических вузов SuperJob вошли 60 государственных вузов из 39 городов. В исследовании принимают участие государственные вузы: классические и профильные юридические и экономические университеты.

Рейтинг юридических вузов России 2024: https://students.superjob.ru/reiting-vuzov/juridicheskie/

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