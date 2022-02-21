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Дуальное образование в Самарской области обсудили на ежемесячном заседании педагогического пресс-клуба

21 февраля 2022 14:22
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При дуальной системе обучения теоретические знания студент получает в образовательном учреждении, а практические навыки – на предприятии.

Дуальное образование в Самарской области, как инструмент решения задач кадрового обеспечения, обсудили на ежемесячном заседании педагогического пресс-клуба

На прошлой неделе на базе АО «Тяжмаш» прошло ежемесячное заседание педагогического пресс-клуба газеты Министерства образования и науки Самарской области «Образование – Самарский регион». В нем приняли участие педагоги техникумов и колледжей Западного управления министерства образования и науки Самарской области, а также представители крупных предприятий Сызрани, Октябрьска и Шигонского района. На встрече участники обсудили тему «Дуальное образование как инструмент решения задач кадрового обеспечения региональной экономики».

«Дуальная система обучения обеспечивает реальную связь производства и образования. Она позволяет подготовить высокопрофессиональных специалистов, востребованных на конкретном производстве, – отметил руководитель управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области Александр Мочалов. – Еще во время учебы в техникуме или колледже студенты знакомятся со своим работодателем. Последний, в свою очередь, может «воспитать» себе сотрудников, обучить их необходимым компетенциям. При таком подходе молодым специалистам гораздо легче влиться в новый коллектив и, минуя этап адаптации, приступить к своим производственным обязанностям».

При дуальной системе обучения теоретические знания студент получает в образовательном учреждении, а практические навыки – на предприятии. Соотношение теоретического и практического обучения не равное: 20-25 процентов времени отводится на теорию, 75-80 – на практику.

На территории Западного образовательного округа дуальное обучение реализуется уже 5 лет. С 2018-2019 учебного года оно реализовывается во всех профессиональных образовательных учреждениях (100%). И в этой связи образовательный округ является лидирующим в части реализации дуального обучения в Самарской области. На сегодняшний день количество студентов, обучающихся с применением дуальной технологии в учреждениях среднего профессионального образования по округу, составляет 1363 человека. Количество студентов, обучающихся с применением дуальной технологии, с 2019 года по 2021 год выросло на 29,3%. 77 организаций заключили договоры с образовательными учреждениями. В 2022 году 33 направления подготовки реализуются с применением практико-ориентированного (дуального) обучения.

Дать возможность студентам техникумов и колледжей получить образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда – главная цель федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», который реализуется с 2019 года по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Благодаря реализации национальных проектов в Самарской области проходят колоссальные изменения, в том числе в сфере образования. Подготовка первоклассных специалистов среднего звена – важная часть стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова на основе предложений, озвученных жителями региона. С 2019 года в 4 колледжах Самарской области созданы 18 современных мастерских. Все они отвечают требованиям союза WorldSkills. В этом году обновление коснется еще 5 учреждений профессионального образования, одно из них в Сызрани.

 

Фото из открытых источников

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