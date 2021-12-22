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Дмитрий Азаров проводит круглый стол по развитию российских НОЦ в рамках подготовки к Госсовету
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Дмитрий Азаров проводит круглый стол по развитию российских НОЦ в рамках подготовки к Госсовету

22 декабря 2021 16:56
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Самарская область стала одной из первых, где появился научно-образовательный центр «Инженерия будущего».

Сегодня, 22 декабря, в Москве проходит семинар-совещание по развитию науки и образования в России. В нем принимают участие руководство Администрации Президента, руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов и представители ведущих научных школ страны.

Уходящий год Президентом России Владимиром Путиным был объявлен Годом науки и технологий. Семинар проходит в преддверии совместного заседания Госсовета и Совета при Президенте по науке и образованию, проведение которого под председательством Главы государства запланировано на конец текущей недели. На мероприятии подведут итоги реализации национальных проектов «Наука» и «Образование» и обозначат перспективные направления развития.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время семинара-совещания возглавил работу группы, которая обсуждает вопросы развития научно-образовательных центров мирового уровня, а также проводит круглый стол, посвященный стратегии развития и совершенствования системы управления НОЦ. Напомним, НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», созданный в Самаре по инициативе Губернатора и объединивший уже 6 регионов РФ, по итогам года занял в рейтинге всех центров лидирующие позиции, набрав максимальное значение. Именно поэтому к Главе самарского региона обратились с предложением поделиться практикой создания и эффективного развития НОЦ уже в масштабах всей страны. Также Дмитрий Азаров и руководитель комиссии Госовета по направлению «Наука» Андрей Травников выступили с докладом на открытии семинара.

Приветствуя участников семинара, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко отметил: всем регионам нужно сконцентрировать усилия на развитии науки и технологий, чтобы добиться значимых результатов. «Мы получили абсолютно новый инструмент – это государственная программа научно-технологического развития, которая объединила 34 отраслевые программы на общую сумму 1,2 триллиона рублей. Она позволяет сфокусировать усилия, приоритизировать их в соответствии с фронтирами, которые исходят из стратегии национальной безопасности и стратегии научно-технологического развития», – подчеркнул он.

По словам Министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, важно уделять внимание подготовке кадров. «Нужно делать научные институты и наши университеты привлекательными, интересными для молодежи. Там должно быть интересно работать, решать серьезные научные задачи, которые соотносятся с глобальной повесткой. Лаборатории должны быть хорошо оборудованы, что мы и делаем. В этом году 120 молодежных лабораторий создано в регионах в рамках поддержки научно-образовательной среды», – отметил он.

«За последние годы формат семинаров-совещаний стал привычным для губернаторов, для экспертов, для тех отраслей, по которым мы рассматриваем вопросы в рамках Госсовета. Сегодня не нужно время на длительную раскачку при обсуждении вопросов. Я хотел бы отметить, что все круглые столы включились с первой минуты в активную работу. Уверен, что результат не заставит себя ждать. Рассчитываем, что уже сегодня к концу дня будут содержательные, по-настоящему дельные, а зачастую, прорывные предложения о том, как развивать региональный сегмент научно-образовательной деятельности. Очень важный вопрос, на мой взгляд, – это включение в эту повестку индустриальных партнеров, государственных корпораций, акционерных обществ, инновационных компаний, которым мы обязаны создать преференции для сотрудничества», – отметил Глава региона.

Напомним, Самарская область стала одной из первых, где появился научно-образовательный центр «Инженерия будущего». Он был создан по инициативе Губернатора в 2019 году. Благодаря системной работе Дмитрия Азарова совместно с научным сообществом НОЦ за короткий срок объединил шесть регионов страны: его участниками стали Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области, Республика Мордовия и Чувашия.

Деятельность НОЦ сосредоточена на развитии пяти направлений: двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций. Индустриальными партнерами центра выступили ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ОАО «РЖД». Центр быстро стал местом притяжения ведущих научных школ и промышленных предприятий страны. В декабре 2020 года НОЦ «Инженерия будущего» победил в федеральном конкурсе, войдя в пятерку центров, получивших статус мирового уровня.

Всего по инициативе Президента России в стране созданы 15 научно-образовательных центров – это межрегиональные структуры, объединяющие научные и образовательные организации с компаниями реального сектора экономики. Цель такой синергии – достижение мирового лидерства в научно-технологическом развитии

 «Наша совместная работа показала, что региональный сегмент заслуживает наибольшего внимания, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Сегодня уже 15 научно-образовательных центров созданы: 5 были назначены, 10 отобраны в конкурентной борьбе. 35 субъектов входят в эти объединения. 9 межрегиональных НОЦ. Включены в эту орбиту уже 150 университетов, 136 научных организаций, 290 индустриальных партнеров. Это уже серьезная организация, которая приносят ощутимые результаты».

Глава региона добавил, что на начало текущего года общий объем научно-экономической работы и услуг превысил 24 миллиарда рублей. Разработано и передано в производство 1230 высокотехнологичных продуктов. 

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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