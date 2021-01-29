Дмитрий Азаров поздравил Тольяттинский госуниверситет с 70-летием

74

В пятницу, 29 января, исполнилось 70 лет со дня основания Тольяттинского государственного университета. В адрес ректора, коллектива преподавателей и сотрудников, студентов, аспирантов и выпускников ТГУ поступают поздравления с юбилеем. Губернатор Дмитрий Азаров в числе первых поздравил профессорско-преподавательский состав и всех учащихся с днем рождения вуза.

Глава региона подчеркнул, что для Самарской области ТГУ является опорным вузом.



- С вашим университетом связано становление и эффективное развитие в регионе крупнейших предприятий автомобилестроительного, электроэнергетического и химического кластеров, во многом определивших социально-экономический портрет губернии, - отметил Дмитрий Азаров. - Невозможно переоценить и роль вашего коллектива в кадровом, научном и методическом обеспечении учреждений социальной сферы региона. Подготовленные в университете высококвалифицированные специалисты гуманитарных направлений воспитывают и обучают наших детей, трансформируют городскую среду, создают позитивное информационное поле.



Губернатор обратил внимание на то, что сегодня Тольяттинский государственный университет – признанный центр инновационного и технологического развития региона. Благодаря победам в конкурсах на получение грантов Правительства России вуз сформировал мощную инфраструктуру, позволяющую проводить передовые исследования в сфере материаловедения и нанотехнологий.



Кроме того, ТГУ является соучредителем и активным участником межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего".



- Уверен, что высокий научный потенциал и инновационные компетенции университета будут способствовать созданию на базе НОЦ экономики будущего, повышению уровня и качества жизни людей, - резюмировал глава региона.



Он выразил уверенность в том, что Правительство Самарской области будет и дальше содействовать укреплению лидерских позиций вуза, реализации инновационных проектов, поддерживать идеи сотрудников и студентов университета.



Губернатор пожелал вузу дальнейшего успешного развития, результативного научного поиска и благополучия, сообщает Сова.инфо.

Фото: Правительство Самарской области