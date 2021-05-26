Дмитрий Азаров поздравил самарских выпускников с последним звонком

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Сегодня, 26 мая, для выпускников 11-х классов в школах Самарской области прозвучал последний звонок. В этом году уверенный шаг во взрослую жизнь сделали более 13,5 тысяч человек. С завершением учебного года ребят,родителей и учителей поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.

Он отметил, что в их жизни наступает один из самых важных этапов. «Перед вами открыты все дороги страны возможностей. У вас есть всё для того, чтобы получить качественное образование, реализовать свои таланты. Убеждён, вы будете уверенно идти к своей мечте. А мы поможем вам в этом», – отметил Глава региона.

Напомним, в этом году Дмитрий Азаров ввёл дополнительную стимулирующую меру поддержки молодёжи – единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей для всех выпускников школ и средних специальных учебных заведений губернии, которые поступят в вузы Самарской области и останутся реализовывать свои способности на родной земле. Эта инициатива была озвучена Губернатором области 18 мая, во время оглашения Послания депутатам губернской думы, и поддержана общественностью.

«Я планирую поступать в университет на родной земле. И для меня выделение средств – это приятная новость. Деньги я точно потрачу с пользой для своего дальнейшего образования», – отметил выпускник самарской школы №41 «Гармония» Михаил Белкин.

«Для нас крайне важно, чтобы каждый из вас смог найти своё призвание и применение своим способностям на родной земле, – подчеркнул Дмитрий Азаров в своём поздравлении. – Президент страны Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что именно вам, молодым, предстоит обеспечить прорывное развитие страны. Экономический рост, развитие науки, высокая конкурентоспособность России, – всё это невозможно без получения качественного образования».

Особые слова благодарности Губернатор выразил родителям и учителям, которые «терпеливо, мудро, самоотверженно помогали детям, учили, передавали свой опыт, поддерживали во всех начинаниях».

Ученица 11 «Б» класса школы №41 «Гармония» Камила Бабаева особенно любит заниматься английским языком. Поэтому она решила поступать в Самарский государственный социально-педагогический университет и учиться на преподавателя по иностранному языку или переводчика.

«Языки очень востребованы в наше время. Зная иностранный язык, можно найти себя в любой сфере. Я пока не знаю, кем в итоге буду работать. Но я намерена и дальше изучать языки с той же любовью, с какой получала знания по английскому в родной школе», – отметила девушка.

Отметим, что губернаторская выплата в размере 10 тысяч рублей – это ещё один шаг в системной работе руководства Самарской области по поддержке семей с детьми.