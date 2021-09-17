Дмитрий Азаров обсудил с педагогами вопросы профориентации школьников

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В пятницу, 17 сентября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал в школе №132, где когда-то учился. Здесь он осмотрел обновленную спортивную площадку, школьный музей и кабинеты с современным оборудованием, а также принял участие в заседании круглого стола по вопросу развития профильных классов на базе учебного заведения и концепции развития школы в целом.

Школа № 132 является одной из старейших в Самаре. Учебное заведение ведет свою историю с 1903 года. За годы существования здесь было подготовлено более 10 тысяч выпускников, внесших значительный вклад в развитие родного города.

Традиционно школа по итогам Всероссийских предметных олимпиад входит в десятку лучших учебных заведений области, не раз была удостоена звания лучшей школы города.

«Школа и сегодня обеспечивает достойное образование. Ежегодно мы фиксируем здесь успехи. Но, безусловно, и на этом этапе важна концепция дальнейшего развития школы. Я хотел бы, чтобы мы сегодня обсудили, какие цели школа ставит», - отметил Губернатор.

Совсем недавно учебное заведение получило статус опорной школы Совета ректоров Самарской области и статус опорной школы Самарского государственного медицинского университета. Директор школы Наталья Сокур сообщила, что ежегодно 12-13 детей поступает в медицинский университет. «Мы уже в школе даем детям возможность попробовать профессию», - добавила она.

Основной акцент в школе делается на раннюю профориентацию школьников. Сейчас в учебном заведении представлены 3 направления: гуманитарное, медицинское и инженерное. С учениками, выбравшими то или иное направление, работают не только школьные учителя, но и преподаватели ссузов и вузов, углубленно изучаются профильные предметы.

Например, для обучения будущих медиков в школе планируют оборудовать специальный кабинет, где они будут отрабатывать базовые навыки, необходимые для работы в медицине.

Пока же школьники практикуются во время посещений колледжа имени Ляпиной. Полученные навыки облегчат поступление в вуз, кроме того, по окончании обучения выпускники получат в дополнение к школьному аттестату свидетельство о прохождении курсов ссуза.

У школы налажено взаимодействие с Самарским техническим университетом, в частности, начали тесно работать с электротехническим факультетом, а также с журналистским факультетом Самарского государственного университета и Самарского государственного социально-педагогического университета.

«Мы сейчас развиваем в регионе такое уникальное направление в общем школьном образовании, как предпрофессиональная подготовка. Мы показываем ребенку возможности интересующего его направления», - сообщил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Губернатор отметил перспективность этого подхода и поручил на примере этой школы продвинуть его в большее количество учебных заведений. Кроме того, Глава региона обратил внимание на необходимость подготовки и профориентации специалистов в области IT-медицины, которая сегодня активно развивается.

«Та синергия, за которой будущее медицины, - я имею в виду объединение знаний в области медицины и цифровых технологий,- должна иметь здесь свой потенциал. Коллаборация этих двух направлений, которая есть сегодня в Самарском медицинском университете, должна быть и здесь. Нужно готовить специалистов для IT-медицины», - поручил проработать этот вопрос Губернатор.

В ходе экскурсии Дмитрий Азаров также осмотрел мобильный компьютерный класс.

Он представляет собой передвижной ящик с комплектом ноутбуков, которые имеют подключение к точке питания и вай-фай, наушниками с микрофоном и мультимедийным проектором. Такой мобильный класс позволяет организовать подключение в любом месте образовательного учреждения и может использоваться в учебном процессе при преподавании любого учебного предмета или курса. Мобильный класс имеет программное обеспечение, которое позволяет объединить всех учеников в единую группу, например, при контроле знаний. Задумка самарская, однако к ней уже присматриваются и другие регионы. Директор школы отметила удобство мобильного класса, а Глава региона поручил тиражировать разработку по всему региону.

Во время осмотра универсальной спортивной площадки, отстроенной на территории школы, Глава региона пообщался с местной футбольной командой, в том числе с участниками турнира «Лето с футбольным мячом».

Фото: СОВА