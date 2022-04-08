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Для всех любителей природы - лекция "Всё о ядовитых растениях Самарской области"!
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Для всех любителей природы - лекция "Всё о ядовитых растениях Самарской области"!

8 апреля 2022 13:45
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Для всех любителей природы - лекция "Всё о ядовитых растениях Самарской области"!

Для всех любителей природы - лекция "Всё о ядовитых растениях Самарской области"! Эко-лекторий Самарского зоопарка " 30 шагов к природе".

Первое, с чем встречается любой человек в природе - растения. Одни из них съедобные, другие - лекарственные, третьи - опасные для человека, ядовитые. Как отличить ядовитые растения от других сходных с ними видов, можно ли собирать их на букеты, и могут ли такие растения быть полезными для человека вы узнаете на лекции известного самарского ботаника, начальника Красносамарского научного стационара, доцента Самарского университета, к.б.н. Евгения Корчикова.

Ждём вас в четверг 14 апреля в 18.00.

Стоимость - 300 рублей, студентам биологических факультетов - бесплатно.

Просим записаться на лекцию заранее, количество мест ограничено.
Запись по телефону - 926-11-27, 8-927-738-75-77

12+

Теги: Мероприятия

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