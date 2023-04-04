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По итогам полуфинала 100 участников «Лиги Лекторов» и 50 участников «Школьной Лиги Лекторов» пройдут в финал, где им предстоит выступить на площадках ведущих вузов страны.
Десять жителей Самары представили свой регион в полуфинале конкурса «Лига Лекторов»
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Десять жителей Самары представили свой регион в полуфинале конкурса «Лига Лекторов»

4 апреля 2023 14:09
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По итогам полуфинала 100 участников «Лиги Лекторов» и 50 участников «Школьной Лиги Лекторов» пройдут в финал, где им предстоит выступить на площадках ведущих вузов страны.

С 30 марта по 3 апреля в Казани проходил полуфинальный этап конкурсов «Лига Лекторов» и «Школьная Лига Лекторов», организованных Российским обществом «Знание».

Среди более чем 70 участников, выступивших на площадке Казанского федерального университета, были и 10 полуфиналистов из Самары. Загрязнение среды антибиотиками, биографии выдающихся ученых, молодежь на рынке труда и искусственный интеллект как судья – эти и другие интересные темы представили аудитории самарцы. Зрители уже выставили оценки участникам, а результаты полуфиналов станут известны в апреле.

Полуфиналистов и зрителей приветствовали официальные лица. От правительства Татарстана к участникам обратился с напутствием заместитель министра образования и науки Станислав Андреев:

В течение пяти дней участники полуфинала читали лекции аудитории в зале и тем, кто наблюдал за конкурсом в онлайн-режиме. Конкурсанты из Самары, которые в этот раз соревновались только в конкурсе взрослых лекторов, привезли в Казань максимально разнообразные и важные темы. О невидимом и всевидящем контроле рассуждала кандидат философских наук из Самары Наталья Балаклеец в лекции «Паноптикон и его границы». Заместитель директора Малой академии государственного управления Алевтина Бухнер учила формировать свой имидж перед собеседованием. Невероятно интересную и важную тему загрязнения окружающей среды лекарствами, которые мы выбрасываем, поднял в своей лекции директор АНО «Экокультура и технологии» Сергей Денисов. Член комиссии по трудоустройству Общественного молодёжного парламента при Самарской губернской Думе Виктория Замятина в своей лекции о рынке труда ближайшего будущего обратила внимание аудитории на то, что сегодня появились целые отрасли, в которых гораздо больше опыта может иметь вчерашний школьник, чем знаменитый ученый с именем.

Каждому участнику предоставили только 20 минут на лекцию, в которой нужно было проявить все лучшие качества: логику, артистизм, актуальность информации. Главный редактор издательства «Азимут» Светлана Логинова познакомила всех с биографией первой женщины-доктора геолого-минералогических наук Веры Варсанофьевой. Дмитрий Макаров из Тольятти объяснил, зачем IT-сфера моделирует бизнес-процессы. А доктор философских наук Светлана Соловьева рассуждала о том, как выбирать профессию в современном мире, который очень быстро меняется. Президент общественной организации «Самарское психолого-педагогическое общество» Григорий Спижевой дал максимально полное представление о том, что такое психологическое здоровье и как современному человеку сохранить его в стремительно меняющемся мире.

Лекцию под названием «3D-технологии: от Пятёрочки до Международной космической станции» представил руководитель филиала Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества Багдат Тукабайов. А доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Самарского национального исследовательского университета Любовь Шестакова задала аудитории вопрос о том, сможет ли когда-либо искусственный интеллект выполнять функции беспристрастного судьи.

По итогам полуфинала 100 участников «Лиги Лекторов» и 50 участников «Школьной Лиги Лекторов» пройдут в финал, где им предстоит выступить на площадках ведущих вузов страны. Победители войдут в пул лекторов Российского Общества «Знание» и будут участвовать в его мероприятиях, сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

 

Фото:  пресс-служба Российского общества «Знание»

 

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