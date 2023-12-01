Большой День открытых дверей пройдет в Самарском университете им. Королёва

3 декабря, в воскресенье, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва проведет День открытых дверей для школьников, абитуриентов и их родителей!
День открытых дверей поможет школьникам и абитуриентам выстроить пошаговый план поступления:
- Вместе с ответственным секретарём приёмной комиссии они смогут найти ответ на вопрос
зачем поступать в университет в 2024 году, а также:
- Выберут направления подготовки на выставке факультетов и институтов,
- Узнают, как получить преимущество при поступлении – дополнительные баллы к ЕГЭ,
- Узнают о перспективах трудоустройства выпускников Самарского университета им. Королёва.
В течение дня в манеже будут работать:
- 11:00-13:00 — выставка факультетов и институтов,
- 11:00-13:00 — активности и интерактивы от студенческого сообщества.
Также в этот день у абитуриентов и их родителей есть возможность задать все интересующие их вопросы на встречах по адресу Московское шоссе, 34, корпус №3, актовый зал:
- 13:00-13:40 — с руководителем Приёмной комиссии Сергеем Горяиновым в ходе беседы о высшем образовании,
- 13:40-14:00 — с руководителем отдела по трудоустройству выпускников Екатериной Блиновой,
- 14:00-14:20 — с руководителем отдела профессиональной ориентации и работы с талантливой молодежью Еленой Кирпа.
Вход для участников свободный, зарегистрироваться нужно в данной форме - https://forms.yandex.ru/u/65536a2a6938720d2b799245/.