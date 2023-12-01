Большой День открытых дверей пройдет в Самарском университете им. Королёва

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3 декабря, в воскресенье, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва проведет День открытых дверей для школьников, абитуриентов и их родителей!

День открытых дверей поможет школьникам и абитуриентам выстроить пошаговый план поступления:

Вместе с ответственным секретарём приёмной комиссии они смогут найти ответ на вопрос

зачем поступать в университет в 2024 году, а также:

Выберут направления подготовки на выставке факультетов и институтов,

Узнают, как получить преимущество при поступлении – дополнительные баллы к ЕГЭ,

Узнают о перспективах трудоустройства выпускников Самарского университета им. Королёва.

В течение дня в манеже будут работать:

11:00-13:00 — выставка факультетов и институтов,

11:00-13:00 — активности и интерактивы от студенческого сообщества.

Также в этот день у абитуриентов и их родителей есть возможность задать все интересующие их вопросы на встречах по адресу Московское шоссе, 34, корпус №3, актовый зал:

13:00-13:40 — с руководителем Приёмной комиссии Сергеем Горяиновым в ходе беседы о высшем образовании,

13:40-14:00 — с руководителем отдела по трудоустройству выпускников Екатериной Блиновой,

14:00-14:20 — с руководителем отдела профессиональной ориентации и работы с талантливой молодежью Еленой Кирпа.

Вход для участников свободный, зарегистрироваться нужно в данной форме - https://forms.yandex.ru/u/65536a2a6938720d2b799245/.