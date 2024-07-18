Более 600 тыс. заявлений в колледж подали абитуриенты с помощью Госуслуг.

Это уже на 100 тыс. больше, чем за весь прошлый год. Приёмная кампания продолжается. На творческие специальности на бюджет будут принимать до 10 августа, на все остальные — до 15 августа. На платные отделения — вплоть до ноября.
Целевое обучение
На Госуслугах сейчас размещены 8,1 тыс. предложений работодателей о целевом обучении в колледжах. Абитуриенты подали на них уже 14,8 тыс. заявок. Те, кто поступит, смогут заключить договор, в котором будет прописано гарантированное трудоустройство.
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Регионы, из которых чаще всего подают заявления
Москвичи подают заявления в колледж на mos.ru.