Более 600 тыс. заявлений в колледж подали абитуриенты с помощью Госуслуг.

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Это уже на 100 тыс. больше, чем за весь прошлый год. Приёмная кампания продолжается. На творческие специальности на бюджет будут принимать до 10 августа, на все остальные — до 15 августа. На платные отделения — вплоть до ноября.



Целевое обучение

На Госуслугах сейчас размещены 8,1 тыс. предложений работодателей о целевом обучении в колледжах. Абитуриенты подали на них уже 14,8 тыс. заявок. Те, кто поступит, смогут заключить договор, в котором будет прописано гарантированное трудоустройство.



Самые популярные колледжи

Петровский колледж в Санкт-Петербурге

Тюменский колледж производственных и социальных технологий

Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса

Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова в Екатеринбурге

Тюменский колледж экономики, управления и права

Самые популярные специальности

Информационные системы и программирование

Сестринское дело

Лечебное дело

Туризм и гостеприимство

Юриспруденция

Регионы, из которых чаще всего подают заявления

Санкт-Петербург

Московская область

Кемеровская область

Вологодская область

Татарстан

Москвичи подают заявления в колледж на mos.ru.