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Более 50000 школьников Самарской области станут участниками проекта «Билет в будущее» в 2023 году

28 апреля 2023 14:15
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В Самарской области проект стартовал в 2020 году и сразу стал популярен среди учеников.

Ежегодно уникальный профориентационный проект «Билет в будущее» помогает тысячам российским школьникам узнать больше о себе, своих способностях и талантах. В Самарской области проект стартовал в 2020 году и сразу стал популярен среди учеников.

С начала 2023 года ведется активная реализация проекта «Билет в будущее». Планируется, что всего в регионе до конца года более 50000 учащихся 6-11 классов получат уникальную возможность примерить любую профессию, услышать рекомендации от карьерных консультантов и узнать о тех профессиональных направлениях, о которых они даже не подозревали. Для ребят проведут профориентационные уроки и тесты, некоторые пройдут профессиональные пробы в колледжах и техникумах. Более 9000 школьников получат возможность принять участие в мультимедийной выставка-практикуме «Лаборатория будущего» в Историческом парке «Россия – Моя история».

 Нынешний студент ИТМО в Санкт-Петербурге Климентьев Тимофей на собственном опыте убедился, что профориентационный проект помогает принять правильное решение тем, кто в этом нуждается:
 «Я давно мечтал заниматься информатикой, но в нашем поселке не было такой возможности. Когда поступил в Самарский региональный центр для одаренных детей, нам предложили поучаствовать в проекте «Билет в будущее». После тестирования убедился, что сделал верный выбор.»

Селин Иван, выпускник ГБОУ школы-интерната №117 г.о. Самара:

«Работая в проекте, я участвовал в профпробах, которые помогли мне определиться с колледжем, в котором я сейчас и учусь. Проходя тестирование, я лучше понял, в каком направлении мне выбирать будущую специальность.»

 Макеева Анна, сейчас студентка МГТУ им Н.Э. Баумана:
«Никогда не думала, что буду учиться в Москве, результаты по тестированию не радовали. Однако профориентационные тесты помогли мне понять, что я справлюсь. Сейчас я студентка МГТУ им Н.Э. Баумана. Рекомендую ребятам участвовать в проекте "Билет в будущее", особенно тем, кто ещё не определился с выбором профессии. Верьте в себя, будущее в ваших руках!», сообщает пресс-служба проекта «Билет в будущее».

 

Фото:  пресс-служба проекта «Билет в будущее»

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