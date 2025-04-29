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Более 20 российских вузов будут готовить топ-специалистов в сфере ИИ к 2030 году

29 апреля 2025 12:59
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Более 20 российских вузов будут готовить топ-специалистов в сфере ИИ к 2030 году

Завершён конкурсный отбор вузов, которые с 2025 по 2030 годы будут готовить высококвалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта. Победители получат поддержку в рамках федпроекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Как проходил отбор

Вузы отбирались по двум уровням — ДС («Data Science») и ТОП ДС («Top Data Science»). Специалисты уровня ТОП ДС смогут принимать участие в научных исследованиях в области ИИ или самостоятельно их проводить, создавать новые методы обучения ИИ, проектировать архитектуру моделей ИИ мирового уровня. Специалисты уровня ДС — заниматься настройкой и дообучением существующих моделей ИИ, а также решением прикладных задач.

Вузы, которые прошли отбор на уровень ТОП ДС

  • • Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
  • • Национальный исследовательский университет ИТМО
  • • Университет Иннополис
  • • Московский физико-технический институт
  • • Санкт-Петербургский государственный университет
  • • Южный федеральный университет

 

Вузы, которые прошли отбор на уровень ДС

  • • Национальный исследовательский университет ИТМО
  • • Университет Иннополис
  • • Южный федеральный университет
  • • Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
  • • Московский технический университет связи и информатики
  • • Финансовый университет при Правительстве РФ
  • • Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
  • • Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
  • • Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
  • • Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
  • • Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
  • • Южно-Уральский государственный университет
  • • Волгоградский государственный технический университет
  • • Поволжский государственный технологический университет
  • • Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева
  • • Кубанский государственный университет
  • • Вятский государственный университет
  • • Севастопольский государственный университет
  • • Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина

Индустриальные партнеры

Обучение будет проводиться в сотрудничестве с крупнейшими компаниями на рынке ИТ и ИИ — Сбером, Яндексом, VK, Ростелекомом, Авито и другими. Это позволит вузам разрабатывать программы, ориентированные на реальные потребности индустрии и включать в программу обучения реальные бизнес-кейсы. Также для вузов устанавливалось требование по привлечению финансирования от компаний — индустриальных партнеров проекта.

Когда начнётся обучение

Приём на программы бакалавриата в сфере ИИ стартует уже в этом учебном году. К 2030 году в рамках проекта планируется обучить более 10 тыс. студентов, среди которых также — выпускники программ магистратуры. Обучение по таким программам планируется начать в 2027 году.

 

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