Более 20 российских вузов будут готовить топ-специалистов в сфере ИИ к 2030 году

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Завершён конкурсный отбор вузов, которые с 2025 по 2030 годы будут готовить высококвалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта. Победители получат поддержку в рамках федпроекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Как проходил отбор

Вузы отбирались по двум уровням — ДС («Data Science») и ТОП ДС («Top Data Science»). Специалисты уровня ТОП ДС смогут принимать участие в научных исследованиях в области ИИ или самостоятельно их проводить, создавать новые методы обучения ИИ, проектировать архитектуру моделей ИИ мирового уровня. Специалисты уровня ДС — заниматься настройкой и дообучением существующих моделей ИИ, а также решением прикладных задач.

Вузы, которые прошли отбор на уровень ТОП ДС

• Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

• Национальный исследовательский университет ИТМО

• Университет Иннополис

• Московский физико-технический институт

• Санкт-Петербургский государственный университет

• Южный федеральный университет

Вузы, которые прошли отбор на уровень ДС

• Национальный исследовательский университет ИТМО

• Университет Иннополис

• Южный федеральный университет

• Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

• Московский технический университет связи и информатики

• Финансовый университет при Правительстве РФ

• Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

• Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

• Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

• Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

• Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

• Южно-Уральский государственный университет

• Волгоградский государственный технический университет

• Поволжский государственный технологический университет

• Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

• Кубанский государственный университет

• Вятский государственный университет

• Севастопольский государственный университет

• Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина

Индустриальные партнеры

Обучение будет проводиться в сотрудничестве с крупнейшими компаниями на рынке ИТ и ИИ — Сбером, Яндексом, VK, Ростелекомом, Авито и другими. Это позволит вузам разрабатывать программы, ориентированные на реальные потребности индустрии и включать в программу обучения реальные бизнес-кейсы. Также для вузов устанавливалось требование по привлечению финансирования от компаний — индустриальных партнеров проекта.

Когда начнётся обучение

Приём на программы бакалавриата в сфере ИИ стартует уже в этом учебном году. К 2030 году в рамках проекта планируется обучить более 10 тыс. студентов, среди которых также — выпускники программ магистратуры. Обучение по таким программам планируется начать в 2027 году.