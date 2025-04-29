Более 20 российских вузов будут готовить топ-специалистов в сфере ИИ к 2030 году

Завершён конкурсный отбор вузов, которые с 2025 по 2030 годы будут готовить высококвалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта. Победители получат поддержку в рамках федпроекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Как проходил отбор
Вузы отбирались по двум уровням — ДС («Data Science») и ТОП ДС («Top Data Science»). Специалисты уровня ТОП ДС смогут принимать участие в научных исследованиях в области ИИ или самостоятельно их проводить, создавать новые методы обучения ИИ, проектировать архитектуру моделей ИИ мирового уровня. Специалисты уровня ДС — заниматься настройкой и дообучением существующих моделей ИИ, а также решением прикладных задач.
Вузы, которые прошли отбор на уровень ТОП ДС
Вузы, которые прошли отбор на уровень ДС
Индустриальные партнеры
Обучение будет проводиться в сотрудничестве с крупнейшими компаниями на рынке ИТ и ИИ — Сбером, Яндексом, VK, Ростелекомом, Авито и другими. Это позволит вузам разрабатывать программы, ориентированные на реальные потребности индустрии и включать в программу обучения реальные бизнес-кейсы. Также для вузов устанавливалось требование по привлечению финансирования от компаний — индустриальных партнеров проекта.
Когда начнётся обучение
Приём на программы бакалавриата в сфере ИИ стартует уже в этом учебном году. К 2030 году в рамках проекта планируется обучить более 10 тыс. студентов, среди которых также — выпускники программ магистратуры. Обучение по таким программам планируется начать в 2027 году.