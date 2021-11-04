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Более 1,5 тысяч регистраций поступило на олимпиаду «Я – профессионал» от студентов Самарской области за 8 дне

4 ноября 2021 14:54
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Соревнования пройдут по 72 различным направлениям – от журналистики до генетических технологий.

27 октября стартовала регистрация на пятый сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». Всего за 8 дней студенты подали более 100 тысяч заявок на участие в состязаниях, из них 1959 регистраций поступило от учащихся вузов Самарской области. «Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Регистрация на состязания продлится с 27 октября по 7 декабря. Зарегистрироваться можно на официальном сайте олимпиады. Соревнования пройдут по 72 различным направлениям – от журналистики до генетических технологий. 

«Больше 100 тысяч регистраций за 8 дней – это отличный результат! Мы рады видеть, как с каждым годом растет востребованность олимпиады у студентов из разных регионов нашей страны. В пятом сезоне мы анонсировали много нововведений – от обновленного списка конкурсных направлений до круглогодично работающего Центра развития карьеры олимпиады. Это открывает студентам новые образовательные и карьерные возможности, и мы ожидаем закономерный прирост регистраций. Тем ребятам, кто еще не подал заявку и пока сомневается, хочу сказать, что попробовать себя однозначно стоит», – отметила руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара. Она добавила, что в десятку лидеров по числу регистраций вошла Самарская область, а самыми популярными направлениями среди студентов Самарской области стали: «Математика» (85 регистраций), «Психология» (69), «Программирование и информационные технологии» (63), «Химия» (57) и «Дизайн» (57).

«Из 42 дней регистрации на олимпиаду 8 уже позади. Студенты, которые к сегодняшнему дню успели подать заявку на состязания, разумно и ответственно подходят к возможностям, которые им предлагает проект "Я – профессионал". Время летит очень быстро, поэтому не стоит откладывать регистрацию на последние дни», – подчеркнул генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он также отметил: «В Самарской области активнее остальных заявки на олимпиаду подают студенты двух вузов. Это Самарский государственный технический университет (615 заявок) и Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева (596 заявок)». 

Традиционно олимпиада пройдет в два этапа: отборочный этап стартует 10 декабря и пройдет в онлайн-формате. Заключительный этап состоится с середины февраля до конца апреля 2022 года. Итоги состязаний будут подведены в мае. 

Дипломанты «Я – профи» получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

Олимпиада «Я – профессионал» входит в план основных мероприятий Года науки и технологий.

Информационная справка:

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. Она проводится для учащихся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. Цель проекта – поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании.

 

Теги: Олимпиада

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