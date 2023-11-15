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Аспирантка Самарского политеха лучше всех в России написала «Лабу»

15 ноября 2023 13:36
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Аспирантка Самарского политеха лучше всех в России написала «Лабу»

Аспирант, ассистент кафедры «Трубопроводный транспорт» Самарского политеха Ольга Бушуева единственная в России набрала максимальное количество баллов на массовой акции по проверке научных знаний «Открытая лабораторная» («Лаба»).

Центральная площадка региональной акции – Самарский политех – объединила наибольшее количество участников по области – 127 человек. «Завлабом» (ведущим) выступила Ольга Тупицына, завкафедрой «Химическая технология и промышленная экология», главный специалист научно-аналитического центра промышленной экологии СамГТУ. Вторым по численности «лаборантов» оказался бар «Хват». На лекцию к доценту кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» Политеха Роману Исаеву пришли 66 человек. Здесь Ольга Бушуева писала «Лабу» и правильно ответила на все вопросы теста. 

– Все знать невозможно. Задания оказались действительно сложными, но для меня как для технаря были очень интересными, мы много спорили, обсуждали. Иногда правильный ответ приходил во время дискуссии за нашим столиком, – отмечает Ольга.

Третьей площадкой по количеству гостей (62 человека) стал Самарский государственный медицинский университет.

Кроме этого, «завлабы» из Самарского политеха провели «Лабу» и в других городах региона. Так, в Центральной библиотеке им. А.С.Пушкина (Новокуйбышевск) за «Лабу» отвечал начальник управления пресс-службы и информации Максим Еремин. В детском технопарке «Кванториум Тольятти» выступил с лекцией и помог разобрать ошибки аспирант, и.о. директора Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества Багдат Тукабайов. В сызранском филиале Политеха руководил процессом завкафедрой «Технология машиностроения» Александр Осипов.

Во время мероприятия гости слушали увлекательную лекцию от «завлаба» (ведущего), а затем писали «лабораторную» – тест, включающий вопросы по естественнонаучным дисциплинам. Затем опытные «завлабы» проводили с участниками тщательную работу над ошибками. Каждый «лаборант» получил в подарок научно-популярный журнал Самарского политеха «Технополис Поволжья». Также партнерами «Лабы» выступили просветительский проект Homo Science, издательство «Альпина Нон-Фикшн» и музейно-выставочный центр «Самара Космическая», Самарский государственный медицинский университет, Самарский государственный институт культуры, планетарий Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

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