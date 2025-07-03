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70 выпускников самарских колледжей и техникумов наградили медалями губернатора «За особые успехи в профессиональном образовании»

3 июля 2025 13:24
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70 выпускников самарских колледжей и техникумов наградили медалями губернатора «За особые успехи в профессиональном образовании»

В Самарском медицинском колледже им. Н.Ляпиной прошла торжественная церемония вручения медалей губернатора Самарской области «За особые успехи в профессиональном образовании» лучшим выпускникам техникумов, колледжей и училищ Самары.  В 2025 году медалей удостоены 70 выпускников из 14 самарских учреждений среднего профессионального образования различных направлений подготовки – педагогики и медицины, машиностроения и металлургии, финансов, социального обеспечения и др.

 «Эту значимую награду получили ребята, показавшие высокие результаты в обучении и реализации социально-значимых проектов. Благодарим наших выпускников, их педагогов и наставников. Мы подготовили прекрасных специалистов, которые будут работать на благо Самарской области и всей России. Сегодня программы подготовки учреждений СПО очень востребованы. Во многом развитию среднего профессионального образования в стране и регионе способствует федеральный проект «Профессионалитет», с этого года вошедший в нацпроект «Молодежь и дети» — благодаря участию в проекте Самарская область активно готовит компетентные кадры для реального сектора экономики. Сегодня мы особенно гордимся, что на региональный рынок труда выходит молодежь, которая обладает такими качествами, как настойчивость в достижении результата, стремление приносить пользу обществу, желание состояться в профессии, молодежь неравнодушная и творческая», — отметила заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Лучших выпускников медицинских специальностей поздравил врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин. Он вручил медали 16 выпускникам медколледжа, среди которых победители конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, научно-практических конференций, активисты волонтерской деятельности.

«Дорогие друзья, я желаю вам вырасти достойными гражданами нашей страны. Я не устану повторять, что нам повезло родиться в самой красивой и лучшей стране в мире.  Обязательно развивайтесь, продолжайте учиться всю оставшуюся жизнь, потому что в нашей профессии это необходимо», — отметил Денис Бутолин.

Врио заместителя министра пригласил выпускников на работу в государственные учреждения здравоохранения региона.

«Сегодня уделяется большое внимание развитию медицинской отрасли в рамках национальных проектов и благодаря поддержке Губернатора региона Вячеслава Андреевича Федорищева. Существенно меняются условия труда среднего медицинского персонала и открываются новые возможности для профессионального роста. Закреплению молодых специалистов в системе здравоохранения способствует комплекс мер социальной поддержки – федерального, регионального и муниципального уровней, среди которых программа «Земский доктор/Земский фельдшер», выплаты по наиболее востребованным специальностям, компенсация аренды жилья», — подчеркнул врио замминистра.

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