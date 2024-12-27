50 новых школьных автобусов переданы в сельские школы Самарской области

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В пятницу, 27 декабря, в 48 сельских школ Самарской области передали 50 новых автобусов. Ключи от отечественных ГАЗов и ПАЗов руководителям образовательных округов передал первый вице-губернатор - председатель Правительства Михаил Смирнов, пишет Сова.

По словам министра образования Виктора Акопьяна, сегодня в региональном парке школьных автобусов находится 656 единиц техники. Каждый день на них по маршруту "дом - школа - дом" перемещается 17,5 тыс. мальчишек и девчонок.



Ежегодно техника старше десяти лет подлежит замене. В 2024-м закупили 50 автобусов - на маршруты выйдут отечественные ГАЗы и ПАЗы.



Три автобуса передадут Отрадненскому управлению министерства образования. Как отметила руководитель ведомства Елена Сизова, с нового года все школьники городского округа будут перемещаться в комфортабельных автобусах, которые соответствуют современным требованиям, прежде всего по безопасности.

- Школьники будут довольны, а родители спокойны за своих детей, - уверена она. - Наличие школьных автобусов решает очень много задач, в том числе и воспитательных. Они дают возможность детям посещать, помимо учебных занятий, культурные, спортивные, патриотические мероприятия.

Водитель Александр Жаткин уже несколько лет перевозит учеников Волжского района из поселка Культура в Ровно-Владимировку. Он поделился с Михаилом Смирновым, что новый транспорт "сделан основательно": сиденья подстроены под детей, есть ремни безопасности, сигнальные маячки.

- Если говорить про технические характеристики, то машина надежная, эффективная в управлении, двигатель "тяговитый", а в салоне всегда тепло, - отметил Жаткин.

- Стараемся делать все необходимое для улучшения уровня образования на селе, в том числе транспортной доступности школ, - отметил Смирнов.

Он добавил, что в следующем году обновление парка школьных автобусов продолжится. Запланировано приобретение 52 отечественных машин.