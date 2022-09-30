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45 тысяч педагогов региона по инициативе Дмитрия Азарова получат выплаты ко Дню Учителя

30 сентября 2022 09:19
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45 тысяч педагогов региона по инициативе Дмитрия Азарова получат выплаты ко Дню Учителя

Педагогические работники Самарской области получат единовременные выплаты ко Дню учителя в размере 10 тысяч рублей. Решение о дополнительной поддержке педагогов принял Губернатор Дмитрий Азаров.

«Успешно начат учебный год, ответственность сейчас особая ложится на педагогов, тех, кто занимается воспитанием подрастающего поколения. Даю поручение поддержать их и произвести выплаты ко Дню учителя», – заявил Дмитрий Азаров на совещании в Правительстве региона.

Выплаты получат все педагогические работники региона, которые трудятся в государственных и муниципальных образовательных организациях – воспитатели детских садов, школ, учреждений среднего профессионального и дополнительного образования, всего более 45 тысяч человек. Средства будут выделены из областного бюджета.

Инициативу Губернатора о предоставлении единовременных выплат поддержали депутаты, члены общественных и профсоюзных организаций региона.

Дмитрий Азаров уделяет особое внимание вопросам развития системы образования региона. Только за последние пять лет в Самарской области построено либо восстановлено почти 50 детских садов, что позволило открыть более 14300 мест. Построено 10 школ, еще свыше 400 образовательных учреждений было отремонтировано. В городах и селах области открыты 214 центров образования «Точка роста» и 55 мини-кванториумов.

Фото: pxhere.com

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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