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36,5 тысяч первоклассников в Самарской области сядут за парты в новом учебном году

30 августа 2024 12:49
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36,5 тысяч первоклассников в Самарской области сядут за парты в новом учебном году

В школы Самарской области в наступающем учебном году придут 36,5 тысяч первоклассников, в том числе 14,7 тысяч в школы Самары. Наибольшее число первоклассников ожидается в образовательном центре «Южный город».  Всего в трех корпусах школы будут обучаться 930 первоклассников. В нескольких сельских школах Самарской области в первый класс придут по одному ученику. Например, школы в поселке Шумовский Большечерниговского района, в селе Большая Романовка Кошкинского района, в селе Староганькино Похвистневского района и другие.

Одиннадцатиклассников в Самарской области насчитывается 14,7 тысяч, в том числе 5,5 тысяч в Самаре.

Всего в регионе 2 сентября свои двери откроют 667 школ, из них одна новая в микрорайоне «Волгарь» городского округа Самара. Капитально отремонтированы к началу учебного года 282 школы. Еще в 13 школах ремонт будет завершен до конца 2024 года.

Представители профильных ведомств и главы регионов рассказали о процессе подготовки к началу обучения на ежегодном совещании, которое провел вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

 

                     «Мы создали все необходимые условия для комфортного обучения в более чем 80 тыс. образовательных организаций по всей стране. Благодаря этому в новом учебном году за парты сядут около 26,8 миллиона школьников и студентов, из которых почти 1,8 миллиона — первоклассники», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

 

Зампред правительства поблагодарил участников совещания за проделанную работу и напомнил о нововведениях этого года в школьной программе. Так, в этом году в учебный план возвращается предмет «Труд (технология)», вводится новый – «Основы безопасности и защиты Родины». Для учащихся 5–9-х классов будет введен курс внеурочной деятельности «Семьеведение», акцентирующий внимание на традиционных духовно-нравственных и семейных ценностях.

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