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В четверг и пятницу, 3 и 4 июня, выпускники школ сдают ЕГЭ-2021 по русскому языку. Это самый массовый экзамен, на него записались около 680 тысяч человек, сообщает Рособрнадзор.

Из-за эпидемиологической обстановки экзамен разделен на два дня, чтобы избежать массового скопления участников. При организации ЕГЭ соблюдены все меры эпидемиологической безопасности. Все пункты проведения будут охраняться сотрудниками МВД и Росгвардии.

От результатов ЕГЭ по русскому языку зависит получение школьных аттестатов. Результаты также нужны при поступлении в вуз на любую специальность. Продолжительность этого экзамена – 3,5 часа.

Сама работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Напомним, основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля. Всего на участие зарегистрированы более 724 тысяч человек, передает Радио Маяк.

Фото: Pixabay.com