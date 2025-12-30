Я нашел ошибку
Главные новости:
Посадку на самолет по биометрии протестируют в 2026-2027 годах
Глава Самары передал квадрокоптеры для 2-й гвардейской армии ЦВО
Осужден житель Самары, требовавший со строителя 600 тыс. рублей несуществующего долга
В 2025 году средний чек чаевых вырос почти на 9%
На мэрию Самары подали в суд за отсутствие освещения на трех улицах
Метро в Самаре в новогоднюю ночь 2025/2026 будет работать до 4:00
В Самаре возложили цветы к Вечному огню в память о трагедии в Макеевке
В Самарской области назначены новые судьи и председатели судов.
28 студентов из Самарской области претендуют на стипендию 2025/2026 Фонда Потанина

149
28 студентов из Самарской области претендуют на стипендию 2025/2026 Фонда Потанина

28 студентов из Самарской области прошли во второй этап стипендиального конкурса 2025/2026 Фонда Потанина. Учащиеся из двух ведущих вузов региона — Самарского государственного технического университет и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева получили возможность выиграть стипендию в 30 тыс рублей. Итоги первого этапа конкурса говорят о   высоком уровне подготовки магистрантов и студентов программ специализированного высшего образования в регионе и их активном участии в общероссийских образовательных инициативах.

Директор программ Фонда Потанина Юлия Лизичева:

«Ежегодное увеличение числа поданных заявок подтверждает востребованность поддержки. Конкурс масштабируется: увеличивается число финалистов, стипендиатов и размер стипендии. В этом году интерес к конкурсу проявили 9 106 студентов, что на треть превышает показатели предыдущего года и является абсолютным рекордом. После проверки по формальным критериям к экспертизе было допущено 4 016 заявок. По итогам экспертной оценки во второй этап прошли 2 300 студентов. Мы надеемся, что знакомства и опыт, полученные на втором этапе, окажутся для участников полезными».

Вузами-лидерами по количеству допущенных к экспертизе заявок стали:

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;

Национальный исследовательский университет ИТМО;

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;

Санкт-Петербургский государственный университет;

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

Второй этап конкурса состоится в онлайн-формате с 26 января по 7 февраля 2026 года. В связи с возросшим числом финалистов отборы будут проводиться ежедневно в два потока. Участникам предстоит проявить себя в различных форматах, включая интервью, деловые игры и решение кейсов. По итогам двух этапов стипендиального конкурса будет определена тысяча победителей, еще десять человек войдут в резервный список. Размер стипендии составит 30 тысяч рублей.

