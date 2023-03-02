2 марта исполняется 200 лет со дня рождения родоначальника научной педагогики - Константина Дмитриевича Ушинского

96

«Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, и иным даже делом легким, — и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком, теоретически или практически...». Эти слова принадлежат родоначальнику научной педагогики - Константину Дмитриевичу Ушинскому. Сегодня, 2 марта, исполняется 200 лет со дня его рождения.



Основная идея Ушинского – демократизация народного образования. Воззрения Константина Дмитриевича отражены во многих его педагогических трудах и статьях. Он всю свою жизнь стремился к тому, чтобы образование мог получить любой желающий, вне зависимости от социального положения или пола. Например, будучи инспектором классов в Смольном институте благородных девиц он смог значительно его изменить. Ему удалось убрать разделения учениц на «благородных» и «неблагородных» и открыть специальный педагогический класс, где готовили будущих воспитательниц, а сами воспитанницы получили право проводить каникулы и праздники у родителей, ведь до этого девушкам не разрешалось покидать учебное заведение.



К.Д. Ушинский считал: «Если смотреть на женщину по-другому, видеть в ней прежде всего человека, равноправного во всех отношениях с мужчиной, то и взгляды на женское образование будут другими. Не следует забывать, что женщина является проводником успехов науки и цивилизации в нравы и жизнь общества». Это было прогрессивное мнение для середины XIX века, учитывая что женщины за равные права на образование в Российской империи боролись вплоть до революции 1917 года, сообщает пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история» Самары.

Фото: Исторический парк «Россия – моя история» Самара