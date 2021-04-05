101 год со дня рождения ректора КуАИ академика Виктора Лукачëва отметили в Самарском университете

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В воскресенье, 4 апреля, исполнился 101 год со дня рождения крупного советского учëного, ректора Куйбышевского авиационного института, профессора и академика Виктора Павловича Лукачëва с 1956 по 1988 годы. В связи с этим событием курсанты военного учебного центра Самарского университета и церемониального клуба "Гвардеец" СВПО "Сокол СГАУ" заступили на пост к бюсту прославленного профессора. При поддержке управления внеучебной работы студенты возложили цветы к бюсту Лукачёва.

Виктор Павлович Лукачёв - человек, внëсший огромный и неоценимый вклад в развитие КуАИ. С его приходом на пост ректора авиационный институт имел только два факультета и тысяча студентов, а уже к концу 80-х годов XX века КуАИ стал одним из ведущих вузов страны, в котором семь дневных факультетов и два вечерних отделения, в которых учились почти десять тысяч студентов, профильные научно-исследовательские лаборатории и большой кампус. Авиационный институт стал учебным заведением, ежегодно выпускающим большое количество высококлассных специалистов, которые по достоинству ценились на многих ведущих предприятиях страны.

Энергичность и работоспособность Виктора Павловича поражали современников. Для многих студентов и своих коллег Лукачëв стал наставником и идейным вдохновителем. Это человек, который отдавал себя полностью любимой работе. Мы помним профессора Лукачëва поскольку Самарский университет сегодня именно такой во многом благодаря работе Виктора Павловича Лукачёва, сообщает пресс-служба Самарского университета.



Фото: Марии Лукиенко