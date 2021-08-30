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1 сентября в Самарской области стартует фестиваль «NAUKA 0+» 

30 августа 2021 19:14
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Организаторы приглашают всех желающих и все площадки «NAUKA 0+» принять участие в интерактивной научно-популярной онлайн-игре.

1 сентября в Самарской области стартует Всероссийский фестиваль  «NAUKA 0+». Открывает фестивальную программу этого года увлекательный онлайн-квиз. Участие в мероприятии бесплатное. Количество команд не ограничено. Подробнее в группе «ВКонтакте». 

Организаторы приглашают всех желающих и все площадки «NAUKA 0+» принять участие в интерактивной научно-популярной онлайн-игре. Победителей ждут «умные» призы – и это приятный сюрприз для активных и любознательных. Участие в квизе бесплатное, достаточно заполнить форму по ссылке – и вы уже в игре! Начало 1 сентября в 18:00 по московскому времени. Возьмите с собой знания, смекалку и отличное настроение! В команде может быть от 1 до 10 участников.

«Онлайн-квиз, авторская разработка организаторов самарского фестиваля и команды «Эйнштейн Party», впервые был предложен федеральной фестивальной площадке в прошлом году. Такой формат активности полюбился всем участникам всероссийского проекта «NAUKA 0+». Опыт показал, что это очень удачный и актуальный способ популяризации научного знания. В Год науки и технологий в России мы подготовили увлекательные тематические квизы, которые придутся по вкусу всем, кто интересуется физикой и новыми технологиями. Участники смогут не только протестировать свои теоретические знания, но и потренировать смекалку и творческое мышление», – комментирует Антон Дудукин, исполнительный директор Самарской Центральной региональной площадки Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+».

Самара несколько лет подряд является Центральной региональной площадкой Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+». За девять лет истории фестиваля в Самаре проведено порядка 1500 онлайн и офлайн научно-популярных мероприятий, общее число участников которых превысило 500 000 человек. 

Организаторы фестиваля «NAUKA 0+» – Министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук, Правительство Самарской области, Самарский университет им. Королёва, пространство «Точка кипения», Совет ректоров вузов Самарской области. 

 

Теги: «NAUKA 0 » Самара фестиваль

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