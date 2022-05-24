1 миллион рублей на реализацию своего инновационного проекта могут получить студенты Самаркой области

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О старте конкурса «Студенческий стартап» объявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Заявки на участие можно подать с 17 мая по 30 июня.

Конкурс реализуется в рамках нового федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Он был разработан на основе одноименной стратегической инициативы, утверждённой председателем правительства Михаилом Мишустиным.

В конкурсе могут принять участие студенты вузов, которые готовы разработать новый товар, изделие, технологию или услугу на основе научно-технических и научно-технологических исследований, имеющих потенциал коммерциализации.

Стартап учащегося обязательно должен опираться на идею или задел, содержащие его собственный интеллектуальный вклад.

«Мы видим, что молодые ученые и технологические предприниматели готовы занять освободившиеся из-за санкций ниши. - отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. - При отборе победителей особое внимание будет уделено стартап-проектам по критически важным для страны направлениям».

Участники конкурса могут выбрать любое из семи тематических направлений: цифровые технологии, медицина и здоровье, новые материалы и химические технологии, новые приборы и производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика или креативные индустрии.

По итогам будет отобрана тысяча победителей, каждый из которых получит 1 млн рублей на реализацию своего инновационного проекта в течение следующих 12 месяцев.

Участник, получивший грант, должен будет зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и создать сайт стартапа.

Первая волна конкурса «Студенческий стартап» стартовала в феврале 2022 года. Заявки на участие подали 2,3 тысячи студентов из 78 регионов России.

«По итогам первой волны Самарский университет стал лидером региона по количеству поданных заявок. От университета их подали 11 человек. Каждый проект сможет получить 1 миллион рублей. - говорит директор стартап-центра Самарского университета Елена Морозова. - Все проекты, участвующие в конкурсе, попадают в экосистему мер поддержки для начинающих технологических предпринимателей и предпринимателей креативных индустрий».

В 2021 году магистрант Самарского университета Елизавета Максимова защитила диплом в виде стартапа, а в этом году подала заявку в первую волну конкурса.