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1 марта стартует олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1–9 классов. Она пройдет на портале Учи.ру.



На что потратить карманные деньги, как накопить на подарок, что оптимальное выбрать в магазине — простые финансовые задачи дети начинают решать еще в раннем возрасте. Однако повзрослев, далеко не все могут похвастаться умением рационально распоряжаться бюджетом и знанием основ финансовой безопасности. Систематизировать знания поможет изучение финансовой грамотности.



Задачи олимпиады учат оценивать риски, планировать бюджет, а также развивают бизнес-навыки. Игровые методики помогут ребенку погрузиться в конкретные ситуации и лучше усвоить материал.

Олимпиада продлится до 31 марта. Присоединяйтесь!



Откроет олимпиаду онлайн-урок руководителя Службы по защите прав потребителей Банка России Михаила Мамуты «Как не потеряться в мире финансов и достичь своей цели: пять правил». Трансляция пройдет 1 марта в 9:30 в сообществе Банк России «ВКонтакте», а также в личных кабинетах на Учи.ру учеников 6–11 классов и учителей.



Можно зарегистрироваться на урок заранее, чтобы получить напоминание.



Мероприятие проводится при содействии Банка России, Минфина России, Минэкономразвития России и Нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото: пресс-служба правительства СО