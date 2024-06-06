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«Жигулёвская долина»: бизнес встреча ИСП с резидентами
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«Жигулёвская долина»: бизнес встреча ИСП с резидентами

6 июня 2024 15:33
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Важным фактором развития инновационных проектов является возможность тесного взаимодействия компаний-резидентов с другими резидентами и индустриальными партнёрами.

Экосистема инноваций «Жигулёвская долина» – уникальная среда, которая помогает стартапам расти. Важным фактором развития инновационных проектов является возможность тесного взаимодействия компаний-резидентов с другими резидентами и индустриальными партнёрами.

Для этого технопарк организует бизнес-встречи различных форматов. В рамках трека «Резидент – резидентам» компании знакомят с реализованными проектами и компетенциями других резидентов. В рамках трека «Инновации на заказ» индустриальные партнёры формируют перечень актуальных технологических проблем, а резиденты технопарка предлагают свои решения. Иногда эти форматы объединяются, и крупные компании-резиденты обращаются с запросом на инновации к своим коллегам по технопарку.

Одна из таких бизнес-встреч прошла в конгресс-центре «Жигулёвская долина». Представители компании-резидента «Инновационные системы пожаротушения» (ГК «ИСП») рассказали, каких компетенций им не хватает для решения возникающих проблем и сформулировали ряд задач, требующих инновационных решений.

Во встрече приняли участие представители резидентов. Интерес ГК «ИСП» вызвали разработки компаний «Разум», «Горизонт покрытий», «Ладуга», «ЭкоТех».

Генеральный директор компании «Инновационные системы пожаротушения» Роман Визгалин: «Мероприятие прошло максимально продуктивно. Мы являемся резидентами «Жигулевской долины», но, честно говоря, даже не ожидали, что нашими «соседями» по технопарку является такое количество интересных компаний. Причем именно таких, которые могут помочь нам с решением текущих актуальных вопросов по развитию производства и запуску новых продуктов. Мы готовы к развитию сотрудничества с ними в рамках наших проектов и будем привлекать их в качестве поставщиков компонентов и услуг».

Сотрудничество с коллегами поможет Группе компаний «ИСП» найти оптимальное решение своих задач, а резидентам, в свою очередь, получить партнёра, с которым они смогут внедрить свои инновации не на бумаге, а в реальном производстве.

– Благодаря работе регионального правительства в технопарке созданы все условия для взаимодействия резидентов. Объединение компетенций, практического опыта, инновационных наработок различных компаний обеспечивает синергетический эффект.

Это способствует усилению не только отдельных стартапов, но и всей экосистемы инноваций «Жигулёвская долина», – отметил директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко.

 

Фото предоставлено пресс-службой технопарка «Жигулевская долина»

Теги: Тольятти

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