XXII "Богатырские игры" прошли в Тольятти

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Открытый чемпионат Самарской области по силовому экстриму прошел в праздничный день, 12 июня в Тольятти, на семейной парковке торгового центра "Акварель".

На протяжении 15-ти лет организатором данных соревнований выступает руководитель Федерации силового экстрима Самарской области, мастер спорта России Сергей Цветков. Он же – неизменный главный судья турнира. Несколько сотен зрителей в течение двух часов увлеченно наблюдали за богатырскими баталиями десяти невероятно сильных, колоритных людей.

Мощь атлетов восхищала, потрясала! Как можно с такой видимой легкостью перемещать сумасшедшие веса? Один из самых брутальных участников силового многоборья, неоднократный чемпион "Богатырских игр" Алексей Марков из Санкт-Петербурга вызвал всеобщий восторг уже в стартовом упражнении – "Богатырской разминке". При лимите времени 1 минута предстояло трижды поднять богатырское стальное бревно (102 кг), богатырскую гантель (50 кг) и богатырскую гирю (64 кг). Алексей затратил на все 42,56 секунды, в то время как многие из силачей не смогли уложиться в лимит времени. Но выступавший предпоследним тольяттинец Дмитрий Тарасов, также многократный победитель соревнований по силовому экстриму, сумел обойти Маркова на 15 сотых секунды!

"Сила и скорость" – вот негласный девиз "Богатырских игр". В упражнении "Богатырская прогулка" участникам силового шоу нужно было пронести в каждой руке по стокилограммовому отягощению на расстояние 20 метров. И здесь удивил дебютант из Нижнего Новгорода Дмитрий Мельчанов. Высокорослый атлет мощно стартовал и завершил свой забег на 7,5 секунд! Достойную конкуренцию ему составили тольяттинцы Александр Махалов и Дмитрий Тарасов.

Еще один богатырский предмет – суперкоромысло массой 260 кг современные богатыри перемещали на те же 20 метров. И здесь не было равных Дмитрию Тарасову, который пронес на плечах сумасшедший вес за 8 секунд ровно. В упражнении "Камень Атласа" титаны силового экстрима поднимали чугунный стокилограммовый шар – очень неудобный предмет и несли его 10 метров, после чего перекидывали через планку высотой 1,5 метра. И вновь блеснул Дмитрий Мельчанов – 7,3 секунды! Он же победил и в самом зрелищном виде многоборья под названием "Домкрат" - подъеме с помощью специального рычага на одну ось и удержание на время автомобиля "Lada Granta". Дмитрий продержался минуту! Всего секунду уступил ему Тарасов.

И вот, заключительный вид программы с романтическим названием "Карусель Конана". Атлеты крутили тяжеленную карусель с отягощениями в виде стальных блинов и двух ассистентов. Апогей борьбы! Ветеран силового экстрима Самарской области, 59-летний Владимир Налейкин из Сызрани сорвал аплодисменты публики, сделав полтора оборота карусели. Травма подстерегла одного из претендентов на призовое место Алексея Маркова – надрыв мышцы. Дмитрий Тарасов сумел накрутить три с лишним оборота. Хорош был Максим Калинин из Саратова, он на один круг обошел Тарасова. В заключительном подходе Дмитрий Мельчанов показал точно такой же результат, как у Калинина, разделив с ним первое место в данном виде программы, и это позволило нижегородцу выиграть турнир! Разрыв по очкам от Дмитрия Тарасова составил ничтожные полбалла! На третьем месте Александр Махалов. Всем участникам вручили медали, дипломы и подарки от спонсора – ТЦ "Акварель", а также денежные призы в зависимости от занятого места, сообщает Агентство спортивного маркетинга "СПОРТИКО".